Le Salvador devient le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle, aux côtés du dollar américain.

À ce jour, Bitcoin est une monnaie officielle du Salvador aux côtés du dollar américain, après que le pays d’Amérique centrale soit devenu le premier à adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale. À trois minutes avant minuit, heure locale, le président populiste du pays, Nayid Bukele, a tweeté que le pays était sur le point de « faire l’histoire » avec cette décision, après avoir précédemment confirmé qu’il avait acheté 400 Bitcoins, l’équivalent d’environ 20,9 millions de dollars aux prix d’aujourd’hui.

Les partisans soutiennent que cette décision permettra aux migrants d’envoyer de l’argent moins cher et plus facilement au Salvador, ce qui est important étant donné que ces envois de fonds représentent plus de 24% du produit intérieur brut du pays, selon les chiffres de la Banque mondiale rapportés par CNBC. On espère également que cette décision pourrait améliorer l’accès des citoyens aux services financiers. Le PDG de Strike, une société de finance numérique qui a aidé à la logistique de la nouvelle loi, a déclaré à CNN que plus de 70% de la « population active » du pays n’a pas actuellement de compte bancaire.

3 minutos para hacer historia. In 3 minutes, we make history.#BitcoinDay #BTC🇸🇻 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 7, 2021

Mais certains craignent que l’adoption d’une monnaie historiquement volatile ne nuise aux Salvadoriens et ne mette en péril la stabilité économique. Bitcoin a atteint un sommet historique de plus de 60 000 $ en avril, avant de perdre près de la moitié de sa valeur dans un crash plus tard dans l’été. La loi a contribué à la décision de l’agence de notation Moody’s d’abaisser la note de la dette du Salvador, selon le Financial Times, et le FMI a également mis en garde contre ses effets potentiellement déstabilisateurs.

La loi signifie que les citoyens pourront payer des impôts en Bitcoin et que les magasins pourront afficher les prix dans la monnaie numérique. L’argent échangé dans la devise ne sera pas non plus soumis à l’impôt sur les plus-values. CNBC note que cette décision fait du Salvador le premier pays à avoir officiellement Bitcoin dans son bilan et à le détenir dans ses réserves.

El Salvador se prépare à soutenir la crypto-monnaie depuis des mois, après avoir adopté la législation en juin. Le mois dernier, il a commencé à installer 200 guichets automatiques dans tout le pays pour permettre aux citoyens de convertir entre les deux devises officielles du pays. Il lance également son propre portefeuille numérique appelé « Chivo », qui offre aux utilisateurs 30 $ de Bitcoin gratuit pour encourager l’adoption.

Malgré toutes les initiatives, des preuves anecdotiques suggèrent que peu d’entreprises sont prêtes pour le changement. Le Financial Times a interrogé plus de 20 entreprises dans la capitale du pays et n’en a trouvé que trois déclarant avoir l’intention immédiate d’accepter la monnaie. D’autres n’avaient pas commencé leurs préparatifs ou étaient activement réticents à effectuer des transactions en Bitcoin. Une enquête menée par l’Université d’Amérique centrale a révélé que 70% des Salvadoriens n’étaient pas d’accord avec la décision d’adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale, rapporte CNBC.