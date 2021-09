Comparaison des offres de services VPN (avantages/inconvénients) les plus fiables

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est primordial d’expliquer ce qu’on en entend par vpn. En effet, il s’agit d’un logiciel permettant de créer un tunnel sécurisé entre vous et internet. C’est ainsi que les informations y seront cryptées grâce à une adresse IP nouvelle que vous obtiendrez d’entrée de jeu. Peu importe l’appareil sur lequel vous utilisez un vpn, son fonctionnement et son usage restent les mêmes. C’est alors qu’il est disponible non seulement sur ordinateur, mais également sur smartphone ( iOS ou Android) et tablette. Il suffit donc de l’installer et de lancer en arrière-plan pour une véritable sécurité et rapidité durant vos connexions. Toutefois, il existe une panoplie de vpn. Mais cet article se charge d’en faire l’économie des meilleurs et de vous orienter dans votre quête.

Express VPN

Vraiment très facile à utiliser, on comprend pourquoi il s’en vante d’être le meilleur. S’y inscrire ne vous prendra que quelques instants sans questionnaire kilométrique à remplir. De plus, Expressvpn est disponible sur ordinateur, smartphone et tablette. Après votre inscription, ce vpn vous donne la possibilité de connecter trois appareils simultanément sans incident. Alors si vous êtes de ceux disposant de plusieurs accessoires, n’hésitez pas.

Alors que les autres vpn pour la plupart exigent d’entrer des informations confidentielles avant d’y accéder, ExpressVPN lui ne nécessite qu’un code d’activation et le tour est joué. Votre connexion est sécurisée car votre adresse IP est masquée. En contournant les censures, ce vpn vous permet d’accéder de manière illimitée aux contenus en principe limités.

Le seul inconvénient majeur ici est que Expressvpn dispose des tarifs élevés (13€) contrairement aux autres qui oscillent entre 2 et 5 euros.

Nord VPN

Depuis 2012 qu’il a été créé, ce vpn demeure à l’heure actuelle l’un des plus fiables et soucieux de la vie privée de ses utilisateurs. Raison pour laquelle ses pratiques en matière sécuritaire sont rigoureuses. En plus de ça, son coût reste à la portée de tous contrairement au précédent. Vous pouvez alors choisir un abonnement selon votre budget car vous avez une large grille tarifaire à votre portée.

Ses services sont accessibles via tous les systèmes d’exploitation et son logiciel simple à utiliser, que vous soyez technophile ou pas. C’est ainsi que vos informations confidentielles et vos activités en ligne demeurent à 100% sécurisées. Pour la vitesse, sa rapidité de navigation est telle un éclair.

Sauf que malgré tout cela, il dispose de quelques inconvénients qui doivent être réglés. D’une part, il faut une amélioration de sa couverture multiplateforme, et d’autre part sa configuration routeur reste complexe pour les profanes.

Surfshark VPN

Depuis sa création en 2018, le vpn Surfshark est venu révolutionner le monde de la connexion internet. Il offre toutes les fonctionnalités de ses prédécesseurs à savoir :

Sécurité,

Politique de confidentialité,

Vitesse,

nombre illimité de connexions,

Simple à l’utilisation.

C’est le vpn idéal à l’ère du streaming pour suivre des vidéos et films sur Netflix en 4K par exemple. Grâce à sa connexion ultra rapide, vous pouvez télécharger jusqu’à 10G en 15 minutes max. Incroyable ! La stabilité de Surfshark vpn lui permet de garder sa notoriété que vous soyez en Amérique, en France, en Europe ou en Asie.

Le seul bémol que vous pouvez trouver ici est l’aide en ligne qui reste restreinte. Ce dernier peut toutefois être contourné par le chat en ligne pour poser vos préoccupations et recevoir des réponses rapidement.

Pour finir, le vpn est la meilleure solution pour une connexion non seulement rapide, mais également sécurisée. Mais néanmoins, Surfshark vpn reste le meilleur avec ses options illimitées et actualisées. De même, les tarifs ici sont accessibles à toutes les bourses. En plus, vous avez plusieurs moyens faciles de paiement à l’instar de :

Paypal,

Sofort,

Google Pay,

Amazon Pay.

Alors qu’attendez-vous ?