Kaspersky a stoppé 5,8 millions d’attaques de logiciels malveillants « déguisées en jeux PC populaires » en 2020

Au cours de l’année 2020, Kaspersky a stoppé 5,8 millions d’attaques de logiciels malveillants « déguisées en jeux PC populaires ».

L’une des raisons pour lesquelles nous avons une pénurie de puces et d’autres composants électroniques est que plus de gens veulent jouer à des jeux qu’avant la pandémie. Cependant, ce changement de comportement des consommateurs a incité les cybercriminels à créer des logiciels malveillants qui imitent les titres populaires sur PC et mobiles afin de voler vos données et de télécharger encore plus de logiciels malveillants sur votre appareil.

La pandémie a eu une forte influence sur la façon dont nous utilisons Internet, avec beaucoup plus de personnes trouvant du réconfort pendant les blocages en se tournant vers les activités de streaming et de jeux. En conséquence, les deux industries ont connu une croissance saine et l’industrie du matériel a eu du mal à répondre à la demande de meilleures consoles, processeurs, cartes graphiques, moniteurs et accessoires de jeu.

Selon une analyse réalisée par la société antivirus Kaspersky, cela a également présenté une opportunité aux acteurs malveillants de profiter des personnes moins averties en technologie qui ont rejoint le train du divertissement numérique. Pour avoir une idée de l’ampleur du problème, la société affirme avoir détecté et bloqué plus de 5,8 millions d’attaques au cours des neuf derniers mois provenant de logiciels malveillants et d’autres formes de logiciels indésirables déguisés en jeux PC et mobiles populaires.

Les chercheurs ont examiné les logiciels malveillants se faisant passer pour l’un des 24 meilleurs jeux PC et les 10 meilleurs titres mobiles, et ont constaté que les détections de menaces liées aux PC ont augmenté de 66% entre le premier et le deuxième trimestre 2020, atteignant près de 2,5 millions de détections dans le monde. Cette année, alors que le monde commençait à rouvrir et que les gens retournaient dans une certaine mesure aux activités de plein air, le nombre d’attaques est tombé à un peu moins de 637 000.

La situation sur mobile a initialement reflété celle du monde du PC avec une augmentation de 185% du nombre de personnes affectées par des logiciels malveillants se faisant passer pour des jeux. Cependant, à mesure que les blocages ont été levés, le nombre de personnes passant du temps sur leur téléphone a chuté de moins de 10 % par rapport au début de la pandémie, de sorte que les menaces mobiles sont restées aussi actives qu’auparavant.

Fait intéressant, Minecraft était le choix de déguisement le plus populaire sur PC et mobile avec plus de trois millions de détections, suivi par Les Sims 4, PUBG, Fortnite et Grand Theft Auto V. La plupart des fichiers distribués car ces jeux sont en fait des téléchargeurs qui tombent plus de logiciels malveillants sur les PC infectés ou de chevaux de Troie qui parcourent votre appareil mobile à la recherche d’informations sensibles.

Kaspersky dit que s’il est facile de se laisser berner en croyant qu’il s’agit de la vraie affaire, il est tout aussi facile de les éliminer si vous faites un peu de recherche chaque fois que vous décidez d’acheter ou de télécharger un jeu.

Par exemple, la simple lecture de certaines critiques sur un titre peut révéler si d’autres personnes ont eu une mauvaise expérience avec celui-ci. Et tandis que des magasins comme Epic Games proposent parfois des jeux légitimes gratuitement, le téléchargement de ces jeux à partir de forums et de sites torrent peut infecter votre PC avec des logiciels malveillants de cryptojacking, voler vos données ou prendre le contrôle de périphériques comme votre webcam et votre microphone.