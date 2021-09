Communities : Twitter s’attaque aux groupes Facebook avec des communautés sur invitation uniquement

Twitter lance Communities, son rival des groupes Facebook et Reddit, pour tweeter avec d’autres qui partagent des intérêts spécifiques.

Depuis hier, les utilisateurs de Twitter peuvent être invités à un premier groupe de communautés comprenant #AstroTwitter, #DogTwitter, #SkincareTwitter et #SoleFood (un groupe pour les passionnés de baskets). Une fois que les gens ont rejoint une communauté, ils peuvent tweeter directement aux autres membres plutôt qu’à leurs abonnés. Seuls les membres d’une communauté peuvent aimer ou répondre aux tweets envoyés par d’autres membres.

De la même manière que les groupes sur Facebook et les subreddits de Reddit fonctionnent, chaque communauté Twitter aura ses propres modérateurs qui pourront définir des règles et inviter ou supprimer des personnes. Twitter a invité une poignée d’utilisateurs à créer les premières communautés et permettra à tout le monde de postuler pour créer la leur sur son site Web. « Les communautés ne sont que sur invitation pour l’instant, mais nous travaillons sur des moyens pour que les gens découvrent et rejoignent les communautés dont ils veulent faire partie », a déclaré la société dans un communiqué. Cela rend les communautés plus difficiles à rejoindre que les subreddits ou les groupes publics sur Facebook. Twitter approuve également les modérateurs pour commencer.

Les communautés sont une décision quelque peu évidente pour Twitter, étant donné que ses utilisateurs ont depuis longtemps formé des groupes de niche autour d’intérêts spécifiques, comme les médias et la cryptographie. Twitter officialise maintenant cette dynamique dans un produit qu’il prévoit de mettre au premier plan sur la barre de navigation principale de son application mobile.

Ceux qui ont accès aux communautés sur iOS peuvent y accéder via l’onglet de la barre de navigation, tandis que les utilisateurs sur le Web verront un onglet Communautés dans la barre latérale. Sur Android, vous ne pourrez lire que les tweets de la communauté pour le moment, des fonctionnalités supplémentaires sont « à venir », dit Twitter.

Twitter a longtemps eu du mal à fidéliser les personnes qui y viennent et ne trouvent pas systématiquement de tweets ou de comptes pertinents à suivre. Pour aider à résoudre le problème, la société a, au cours des deux dernières années, priorisé les sujets de recommandation, tels que les équipes sportives professionnelles, à suivre. Si Twitter permet à quiconque de créer et de promouvoir facilement ses propres communautés, la fonctionnalité pourrait rendre l’application plus attrayante pour les utilisateurs causals qui n’ont pas fait l’effort de gérer fortement leur chronologie principale.

Twitter a annoncé pour la première fois qu’il travaillait sur les communautés en février lors d’une présentation aux investisseurs, affirmant que son objectif était de « permettre aux gens de se former, de découvrir et de participer plus facilement à des conversations plus ciblées sur les communautés ou les zones géographiques concernées. intéressé par. » Cela implique que les communautés pourraient également adopter des applications comme Nextdoor en suggérant des groupes pour les personnes qui vivent dans une ville ou un quartier spécifique.