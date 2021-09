Amazon serait en train de préparer une plateforme pour des concerts et des performances audio en direct

Selon le site Axios Amazon serait en train de plancher sur une plateforme pour des concerts et des performances audio en direct.

La division Musique d’Amazon travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité audio live pour renforcer ses offres de contenu sur ses haut-parleurs intelligents et via son assistant vocal Alexa. Des sources proches du dossier ont déclaré au site Axios qu’Amazon concentrait principalement ses efforts sur les concerts et les performances en direct, mais qu’il était également ouvert à la possibilité de diffuser des émissions de radio et des podcasts.

Comme Axios le souligne, les applications audio en direct ont explosé en popularité pendant la pandémie. Clubhouse, l’une des principales applications audio sociales pour Android et iOS, a révélé au cours du week-end qu’elle comptait désormais en moyenne 700 000 salles audio en direct par jour, contre seulement 300 000 en mai.

Spotify, quant à lui, a récupéré le développeur d’applications audio en direct Betty Labs pour une somme non divulguée en mars. Le produit principal de Betty Labs était une application audio appelée Locker Room qui se concentrait sur les conversations sportives. Il semble que Spotify ait depuis intégré cette technologie dans un nouveau produit appelé Greenroom, axé sur la musique, les sports et la culture.

Des sources ont réitéré à Axios qu’Amazon se concentre principalement sur la création d’un outil de diffusion en direct numérique pour les performances et les conversations, plutôt que sur un pur réseau social audio. Mais si Amazon a décidé de s’attaquer à la radio traditionnelle, l’opportunité existe certainement.

Nielsen a déclaré tout récemment en 2019 que la radio terrestre atteint plus d’Américains chaque semaine que toute autre forme de média. C’est principalement parce que la plupart des écoutes radio se font dans les véhicules, mais comme nous l’avons vu l’année dernière, de telles habitudes peuvent changer radicalement avec peu d’avertissement.