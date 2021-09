Amazon a banni plus de 600 marques chinoises de sa plateforme pour fraude aux faux avis

Amazon a annoncé avoir banni plus de 600 marques chinoises de sa plateforme pour fraude aux faux avis.

Amazon poursuit sa répression des faux avis en bannissant des milliers de commerçants qui vendent des centaines de marques électroniques. Bien que la plupart des vendeurs incriminés soient basés en Chine, Amazon affirme qu’il ne cible pas les commerçants chinois.

Amazon a jusqu’à présent fermé le compte de 3 000 marchands en ligne liés à 600 marques d’électronique chinoises vendues sur sa plateforme dans le cadre de sa campagne en cours contre les commentaires rémunérés et les activités similaires. Bien qu’Amazon ait officiellement interdit les « critiques incitatives » en 2016, sa croisade actuelle contre de telles pratiques est plus vaste que tout ce qui a été fait auparavant.

Dans une interview à la télévision centrale chinoise, Cindy Tai, vice-présidente d’Amazon pour les ventes mondiales en Asie, a également déclaré que la répression n’était pas intentionnellement dirigée contre la Chine ou tout autre pays ou la croissance globale des marchands en ligne chinois vendant via Amazon. Cependant, le South China Morning Post avait précédemment rapporté que l’industrie avait été gravement touchée à hauteur de 15,4 milliards de dollars, entre les ventes perdues, les fonds bloqués et les stocks retenus.

« Les clients se fient à l’exactitude et à l’authenticité des critiques de produits pour prendre des décisions d’achat éclairées, et nous avons des politiques claires pour les critiques et les partenaires commerciaux qui interdisent l’abus de nos fonctionnalités communautaires », a déclaré Amazon, ajoutant que la société « continuera à améliorer les abus. détection et prendre des mesures d’exécution contre les mauvais acteurs, y compris ceux qui se livrent sciemment à des violations multiples et répétées des politiques, y compris les abus sur les avis. »

Bien que cela puisse être malheureux pour les consommateurs à la recherche de certains produits pas chers, l’échelle et la portée du marché d’Amazon signifient que toute tentative de manipuler les classements de produits et les notes dans les commentaires est sans aucun doute un gros problème. Cependant, l’inverse pourrait également être dit de la question, car bon nombre de ces marques et marchands étaient en concurrence avec la gamme Basics d’Amazon, et leur suppression est susceptible d’aider à canaliser les consommateurs vers des alternatives de marque propre.