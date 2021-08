VPN : Netflix s’attaque au contournement géographique en bloquant certaines adresses IP résidentielles

Netflix étend ses efforts pour empêcher les utilisateurs de contourner le blocage géographique avec des VPN.

Netflix a commencé à interdire les fournisseurs de VPN en 2014 après avoir reçu plusieurs plaintes d’ayants droit. Les utilisateurs et les services VPN ont continué à trouver des solutions de contournement et, en 2016, PayPal s’est allié à Netflix en coupant les services de traitement des paiements associés à certains fournisseurs de VPN. Ce va-et-vient dure depuis des années.

Un contournement adopté par certains VPN consiste à utiliser des adresses résidentielles pour acheminer le trafic. Les systèmes de Netflix considèrent ces adresses comme des utilisateurs légitimes, de sorte que ceux qui se trouvent en dehors des États-Unis peuvent contourner les verrous régionaux. Cette méthode n’était pas un grand secret et a fonctionné pendant un certain temps.

Hi Raymond, help is here!🚨 If you do not have proxies, VPNs, or other routing software but still see this message, contact your internet service provider. They'll be able to determine why your IP address is associated with proxy or VPN use.👉 https://t.co/JMty6kcu3j ^KG

— Netflix CS (@Netflixhelps) August 11, 2021