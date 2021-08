Mastodon a maintenant une application iPhone officielle

Le réseau social décentralisé Mastodon dispose désormais d’une application iPhone officielle.

Mastodon a lancé une application officielle pour iPhone. L’association à but non lucratif derrière Mastodon a lancé l’application sur iOS aujourd’hui, complétant une version Web existante et plusieurs applications tierces pour iOS, Android et d’autres plates-formes. L’application est gratuite et offre un ensemble de fonctionnalités similaire au service principal de Mastodon, bien qu’elle n’inclue pas les larges calendriers locaux et fédérés de Mastodon.

Mastodon décrit l’application comme particulièrement destinée à attirer de nouveaux utilisateurs à bord de la plate-forme sociale non traditionnelle. Comme nous l’avons déjà souligné, Mastodon ressemble à Twitter, mais est construit autour de communautés gérées de manière indépendante (et du protocole ActivityPub) plutôt que d’un seul réseau central. Vous pouvez créer votre compte sur une communauté de votre choix tout en suivant et en envoyant des messages aux personnes d’autres communautés. C’est un design inhabituel parmi les plateformes sociales modernes, et offrir un point d’entrée iOS officiel pourrait aider les gens à y accéder plus facilement. Le PDG Eugen Rochko a confirmé les plans pour une application Android comparable, mais il n’y a pas de calendrier pour la publier.

L’application iOS de Mastodon prend en charge des fonctionnalités telles que les sondages et les filtres de contenu sensible, et la page de l’application met subtilement en évidence ses différences avec des services plus importants comme Twitter en mentionnant la « timeline chronologique et sans publicité » de Mastodon.

Rochko a déclaré à The Verge que ces délais étaient un moyen « sous-optimal » de découvrir de nouveaux contenus, et les exclure a également réduit le risque de conflit avec Apple, ce qui a obligé certains réseaux sociaux à limiter ce que les utilisateurs peuvent trouver via leurs applications. (L’application iOS de Reddit, par exemple, vous permet d’opter pour le contenu NSFW via le Web.) Pour un ensemble de fonctionnalités différent, vous pouvez continuer à utiliser l’une des applications iOS existantes ou simplement vous connecter via le Web.