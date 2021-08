Les premiers exemplaires du Tesla Cybertruck seront expédiés en 2022 car la production est retardée

La production du Cybertruck de Tesla, le véhicule utilitaire tout terrain électrique du constructeur automobile, a été retardée jusqu’en 2022.

Depuis que Tesla a dévoilé son pick-up électrique en 2019, le véhicule a subi des changements de design, notamment une réduction de la taille et une suspension améliorée. D’autres changements devaient être annoncés en décembre 2020, mais cela ne s’est pas produit. Tesla a indiqué que le processus de conception du pick-up était terminé et a déclaré que la production en volume devait commencer en 2022, mais que les premières unités devaient sortir d’ici la fin de cette année.

Cependant, dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021 publié fin juillet, la société a écrit que l’industrialisation de Cybertruck dans la Gigafactory Austin de Tesla ne commencerait qu’après celle du modèle Y. Étant donné que la production de la Model Y sur la Gigafactory devrait commencer d’ici la fin de l’année, il ne semble pas probable que Tesla soit en mesure d’expédier les premières unités Cybertruck selon le même calendrier.

Maintenant, cette chance a complètement disparu. En regardant le configurateur Cybertruck, vous pouvez lire dans les notes de bas de page que « vous pourrez terminer votre configuration à l’approche de la production en 2022 ». De plus, les Dual et Tri Motor étaient censés être expédiés en premier, mais il semble que ce ne soit plus le cas car la note s’applique aux trois modèles (Single, Dual et Tri Motor).

Il n’est pas surprenant de voir Tesla retarder le Cybertruck. Après tout, les pénuries de puces ont gravement affecté l’industrie automobile, bien que TSMC pense que cela s’améliorera dans les mois à venir. Au moment de la rédaction de cet article, le Tesla Cybertruck a accumulé plus d’un million de précommandes, alors attendez-vous à voir des acheteurs potentiels insatisfaits de ce retard.