Halo Infinite : les configurations minimales et recommandées PC révélées

Les configurations minimales et recommandées PC pour le jeu Halo Infinite ont été révélées par Valve.

Valve a publié la configuration système minimale et recommandée pour la version PC de Halo Infinite. La plupart des plates-formes de jeu semi-modernes doivent répondre aux exigences minimales, bien que si vous voulez jouer avec plus de plaisir pour les yeux, vous aurez besoin d’un système un peu plus costaud.

La liste Steam de Valve note que Halo Infinite est conçu pour PC. Présentant des paramètres graphiques avancés, une prise en charge ultra-large / super-large et des liaisons à trois touches, ainsi que des fonctionnalités telles que des fréquences d’images variables et une mise à l’échelle dynamique, il est présenté comme la meilleure expérience Halo sur PC à ce jour.

Config minimale:

Système d’exploitation : Windows 10 RS3 x64

Processeur : AMD FX-8370 ou Intel Core i5-4440

RAM : 8 Go

Processeur graphique : AMD RX 570 ou Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX : Version 12

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Config recommandée:

Système d’exploitation : Windows 10 19H2 x64

Processeur : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel i7-9700K

RAM : 16 Go

GPU : Radeon RX 5700 XT ou Nvidia RTX 2070

DirectX : Version 12

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Il convient de mentionner le fait que la liste de Valve ne spécifie pas à quel type de niveaux de performances vous pouvez vous attendre avec la config minimale et recommandée.

Tom’s Hardware a contacté Xbox et a été informé que les spécifications minimales et recommandées pourraient être légèrement modifiées avant le lancement, car le développeur 343 Industries souhaite donner aux joueurs suffisamment de conseils pour prendre une décision éclairée de pré-achat / pré-installation compte tenu de les précommandes viennent d’être mises en ligne.

Halo Infinite est la sixième entrée principale de la franchise de longue date. Chronologiquement, il reprend l’histoire là où Halo 5: Guardians s’est arrêté, donnant aux joueurs le contrôle du Master Chief alors qu’il affronte ses ennemis les plus impitoyables à ce jour. Le jeu proposera un mode campagne standard ainsi qu’un mode multijoueur gratuit avec des mises à jour saisonnières qui font évoluer l’expérience au fil du temps.

Halo Infinite devait à l’origine être un titre de lancement pour la famille Xbox Series, mais a fini par être retardé suite aux critiques des fans concernant les premières séquences de gameplay. Il est maintenant prévu d’arriver sur Xbox One, Xbox Series et PC Windows le 8 décembre 2021.