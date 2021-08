Il existe sur Internet, des méthodes simples et efficaces pour réaliser des économies sur les achats en ligne. Parmi elle, figurent les codes promos, ventes privées et d’autres réductions cumulables via des offres de parrainage ou newsletter. Découvrez ici comment obtenir le meilleur prix en utilisant des coupons et offres promotionnelles pour acheter en ligne.

Bons plan et code promo

Les bons plans et codes promotionnels sont deux notions devenues indissociables de l’achat en ligne.

Ainsi, les commerçants s’en servent pour permettre à leurs clients de trouver ce qu’ils cherchent à des tarifs plus alléchants dans l’optique d’être un déclencheur d’achat et de fidélisation.

Il peut s’agir des ventes flash, de soldes ou encore de remises temporaires sur des produits signalés.

Un code promo est un outil que l’e-commerçant communique à sa clientèle par l’intermédiaire de sa newsletter ou de publicité plus traditionnelle. Celui-ci permet d’obtenir des offres exclusives lors de l’achat. Il peut revêtir la forme de Bons de réductions, d’un bon d’achat, d’un code privilège ou d’un discount code et peut-être soumis à plusieurs critères de limite de stocks ou de première commande (nouveau client).

Généralement, l’avantage consiste en un rabais sur le prix du produit. Toutefois, il peut aussi offrir d’autres avantages liés à votre commande : livraison offerte, cadeau, chèque, cashback etc.

Les deux notions permettent d’obtenir une réduction sur l’achat en ligne. Cependant, une nuance existe entre elles. Le code promos est un coupon virtuel qu’il faut insérer sur un site marchand avant de bénéficier des offres. Le bon plan quant à lui ne nécessite aucun code. Pour en bénéficier, il suffit d’être réactif et de profitez de l’offre avant sa fin de validité.

Comment en profiter ?

Les codes promotionnels et bons plans sont nombreux sur le net. Il n’en manque presque jamais. Le processus pour en bénéficier est très simple. Pas besoin d’aptitudes extraordinaires.

En effet, vous devez avant tout vous connecter sur une application ou un site spécialisé. Ce n’est que dessus que vous trouverez les offres en cours et vérifiées vous garantissant un gain de temps certain.

Ensuite, parmi la multitude d’offres disponibles, vous n’aurez plus qu’à sélectionner celle qui applique la meilleure réduction à votre panier. Une fois l’offre éligible sélectionnée, voici les différentes étapes à suivre :

Cliquer sur l’option « Afficher le code » : Le code associé à l’offre s’affichera et vous pourrez ainsi le copier ;

Se rendre sur le site marchand qui propose l’offre ;

Remplissez votre panier ;

Valider la commande ; Entrez le code copié précédemment dans le cadre dédié à cet effet et procédez au paiement de la commande.

Sur certaines Marketplace, l’encadré est intitulé code promo, code avantage, code de réduction, code remise, bon d’achat, etc.

La réduction est automatique si vous respectez les différentes étapes ci-dessus.

Quant aux bons plans, vous l’aurez certainement compris, il vous suffit de vous rendre sur le site marchand régulièrement pour être informé des périodes promotionnelles pour profiter des offres spéciales.

