Une médaillée d’or olympique fan de The Witcher

Aux JO de Tokyo, l’athlète olympique russe Vitalina Batsarashkina a remporté une médaille d’or en portant un collier de The Witcher.

Alors que de nombreux athlètes sont fans de jeux vidéo, peu aiment afficher leur passion comme Vitalina Batsarashkina. La Russe vient de remporter l’or aux Jeux olympiques de Tokyo en portant un médaillon emblématique de The Witcher.

Tel que rapporté par Kotaku, Batsarashkina a montré son amour pour The Witcher aux Jeux olympiques de Rio 2016 lorsqu’elle a participé à l’épreuve du pistolet à 10 mètres air comprimé avec un médaillon de loup suspendu à son pantalon et des illustrations de Witcher sur ses lunettes de tir. Elle a remporté l’argent il y a cinq ans, à juste titre.

Olympic gold medalist 🏅 Vitalina Batsarashkina spotted wearing a witcher medallion. 🤩 Nice! ❤️ pic.twitter.com/rhQuJqv3Vv — Radek (@gamebowski) July 25, 2021

À Tokyo, Batsarashkina brandissait le médaillon autour de son cou en battant la Bulgare Antoaneta Kostadinova, deuxième, et la Chinoise Jiang Ranxin, qui a remporté le bronze.

Alors que la Russie est interdite de participer aux Jeux olympiques et paralympiques jusqu’au 17 décembre 2022, en raison d’un programme de dopage parrainé par l’État qui a été révélé en 2016, Batsarashkina est en compétition pour le Comité olympique russe (ROC) à Tokyo. L’interdiction devait initialement durer quatre ans, mais le Tribunal arbitral du sport l’a réduite à deux ans.

Dans d’autres nouvelles liées à Witcher, la WitcherCon a eu lieu plus tôt ce mois-ci, où CD Projekt Red et Netflix ont fait de grandes annonces. Il s’agit notamment de la mise à jour gratuite arrivée plus tard cette année qui optimise The Witcher 3: Wild Hunt pour la PlayStation 5 et la Xbox Series S/X, la saison 2 de la série Netflix et Blood Origin (également sur Netflix).