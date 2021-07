Google a enfin pris des mesures contre le spam sur Google Drive

Google vient de publier une nouvelle fonctionnalité pour lutter contre le spam sur son service Google Drive.

Une notification s’affiche sur votre téléphone : « Cliquez ici pour une rencontre coquine ! »

C’est à nouveau Google Drive. Quelqu’un a partagé un document contenant ce titre, et maintenant votre téléphone vous supplie de le regarder. Même si vous interdisez à Google Drive de générer des notifications téléphoniques, vous recevrez toujours des e-mails. Si vous bloquez les e-mails, vous devrez voir le spam lorsque vous cliquez sur la section « partagée » de Google Drive. Le problème est que le partage de documents Drive a été conçu sans outils de gestion des spams. Toute personne qui met la main sur votre e-mail est considérée comme un partageur important de documents valides, et vous ne pouvez rien y faire jusqu’à présent.

Google a officiellement reconnu le problème en 2019 et la société a déclaré qu’elle faisait du contrôle du spam « une priorité ». Aujourd’hui, plus de deux ans plus tard, Google déploie enfin les outils de spam les plus basiques pour le partage sur Google Drive : vous pouvez bloquer des adresses e-mail individuelles ! La société a annoncé cette fonctionnalité en mai, mais l’outil sera déployé auprès des utilisateurs au cours des 15 prochains jours. Bientôt, une fois le spam arrivé dans votre Google Drive, vous pourrez cliquer sur le bouton de menu à côté de l’élément et choisir « bloquer l’utilisateur ».

Le partage de Drive fonctionne exactement comme le spam par e-mail. N’importe qui peut partager un fichier Drive avec vous s’il connaît votre adresse. Les documents qui ont été partagés avec vous s’affichent toujours automatiquement dans votre collection Drive sans votre consentement. Il n’y a aucun moyen de désactiver le partage, de limiter le partage aux utilisateurs approuvés ou de le limiter aux contacts existants. C’est une mêlée.

C’est comme le courrier électronique, mais alors que Gmail dispose de nombreux contrôles de spam, Drive en a historiquement très peu. Gmail obtient des filtres côté Google alimentés par l’IA pour les escroqueries évidentes, une boîte de réception « spam » pour les éléments douteux et des règles de filtrage avancées que tout le monde peut écrire. Pendant des années, Drive a été un gâchis de spam incontrôlé pour certains utilisateurs, et la seule solution a été de moins utiliser l’ensemble du service et de l’empêcher d’envoyer des e-mails et des notifications.

Avec la nouvelle fonctionnalité, le blocage d’un utilisateur l’empêchera de partager du contenu avec vous, supprimera tous les partages entre vous et la personne bloquée et le bloquera sur plusieurs autres services Google. La possibilité de bloquer des adresses e-mail individuelles est un début, mais évidemment, tout spammeur peut simplement créer un nouveau compte et contourner rapidement ce correctif. Étant donné que Google a fait en sorte que la sécurité du partage de Drive fonctionne comme le courrier électronique, il ne semble pas que des contrôles complets de type courrier électronique (ou une liste d’autorisation de partage) résolvent le problème.

Comme pour le spam par e-mail ordinaire, certaines personnes en reçoivent des tonnes et d’autres très peu, selon la personne qui a votre adresse e-mail. Pour les personnes qui ont été touchées par les spammeurs de Google Drive, il a été très frustrant de n’avoir presque aucun moyen de l’arrêter. Cette fonctionnalité donnera au moins un certain contrôle.