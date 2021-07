Twitter teste des notifications qui vous indiquent si votre compte est suspendu ou verrouillé

Twitter teste une nouvelle façon d’informer les personnes qui pourraient avoir enfreint ses règles que leur compte a été suspendu ou verrouillé.

Twitter teste de nouvelles notifications qui vous indiquent si votre compte a été suspendu ou verrouillé et a été mis en mode lecture seule pour avoir enfreint les règles de Twitter. Les avis, annoncés mardi, apparaîtront sous la forme d’une bannière en haut de votre fil d’actualité. Ils sont en cours de test sur un petit pourcentage d’utilisateurs de Twitter sur iOS, Android et le Web, a déclaré un porte-parole de Twitter au site The Verge.

La société teste cette fonctionnalité après avoir reçu des commentaires des utilisateurs selon lesquels ils se sont rendu compte qu’ils étaient suspendus ou verrouillés et en mode lecture seule uniquement après avoir essayé de tweeter ou de suivre de nouveaux comptes, a déclaré le porte-parole de Twitter.

Knowing where your account stands is important. We’re testing a new way of letting you know — right when you log in.

If your account is locked or suspended, some of you will start seeing a banner making that clear. pic.twitter.com/fOP53keghz

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 27, 2021