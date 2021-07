The Wall : Samsung dévoile la version 2021 de sa TV géante

La version 2021 du téléviseur The Wall de Samsung mesure plus de 1 000 pouces de diagonale.

Samsung a présenté une version améliorée de son système d’affichage modulaire, baptisé The Wall. Décrit comme son écran le plus immersif et le plus polyvalent à ce jour par Hyesung Ha, vice-président principal de la division Visual Display Business de Samsung The Wall 2021 peut être configuré pour s’étendre sur plus de 1 000 pouces et projeter des images en résolution 16K (15 360 x 2 160 pixels). En option, il peut afficher simultanément quatre sources de contenu différentes en mode image par image, le tout en résolution 4K.

L’écran massif, qui cible largement les annonceurs, dispose en outre d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de LED jusqu’à 40 % plus petites que celles utilisées dans le modèle de l’année dernière. Ce dernier, selon Samsung, augmente l’espace de noir pur entre les pixels, améliorant efficacement l’uniformité des couleurs et le contraste de l’image.

Il contient également un nouveau processeur micro AI qui exploite 16 modèles de réseaux neuronaux différents pour aider à optimiser la qualité de l’image.

Samsung a déclaré que The Wall peut être installé dans une variété de positions, y compris inclinée, suspendue ou au plafond, pour n’en nommer que quelques-unes. Compte tenu de sa taille (et sans aucun doute de son prix exorbitant), vous ne verrez probablement un affichage comme celui-ci que dans de grands espaces publics comme les aéroports, ou peut-être même lors de salons professionnels.

The Wall 2021 de Samsung est désormais disponible sur certains marchés, bien que vous deviez contacter l’équipe de vente de solutions d’affichage de Samsung pour plus d’informations et pour obtenir un devis.