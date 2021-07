Nintendo ferme son jeu mobile Dr. Mario

Faute de popularité, Nintendo a annoncé l’arrêt imminent de son jeu Dr; Mario sur Android et iOS.

Nintendo a annoncé que Dr. Mario World, une version mobile de la série de jeux de réflexion, cessera de fonctionner le 1er novembre, les ventes de sa devise « diamant » intégrée à l’application venant de se terminer. Le jeu a été lancé il y a un peu plus de deux ans et est le premier des jeux mobiles de Nintendo à être fermé, à moins que vous ne comptiez le réseau social Mii Miitomo.

Selon les données de SensorTower recueillies environ six mois après son lancement, Dr. Mario World était de loin le jeu pour smartphone Nintendo le moins performant en termes de revenus. Cela inclut Super Mario Run, dont les ventes décevantes ont incité Nintendo à rechercher des modèles freemium en premier lieu. Fire Emblem Heroes reste le plus gros succès mobile de la société, générant plus de revenus que ses autres jeux combinés.

Nintendo a fait tout son possible pour faire de Dr. Mario World une machine de monétisation potentielle plutôt qu’une traduction directe du gameplay de l’ère NES, mais il semble finalement que peu de joueurs soient devenus accros pour que cela vaille la peine de fonctionner en continu. Les jeux mobiles ne représentent toujours qu’une infime partie des revenus globaux de Nintendo ; l’année dernière, la société n’a attribué que 3,24% de ses revenus aux « revenus liés au mobile et à la propriété intellectuelle », qui incluent les accords de licence. Presque tout le reste vient du Switch.