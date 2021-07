Grand Theft Auto 6 n’arrivera pas avant 2025

La sortie de Grand Theft Auto 6 pourrait encore prendre quatre ans et proposer une carte en expansion dans Vice City.

C’est la question qui est sur les lèvres des joueurs depuis des années : quand allons-nous voir le prochain jeu Grand Theft Auto ? La réponse, semble-t-il, est « pas avant très longtemps ». De nouveaux rapports et fuites suggèrent que GTA 6 est encore au début du développement et ne devrait pas sortir avant 2025 environ.

Le leaker Tom Henderson, connu pour ses leaks sur Battlefield et Call of Duty, a publié une vidéo à la fin du mois dernier qui a rassemblé plusieurs rumeurs et prédictions de GTA 6, y compris sa sortie en 2024 ou 2025. Bien que cela soit généralement fait passer pour l’opinion d’une seule personne, il a été soutenu par le journaliste de Bloomberg Jason Schreier, qui a tweeté que « Tout ce que Tom Henderson a dit sur le jeu correspond à ce que j’ai entendu ».

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I've heard

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021