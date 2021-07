Facebook suspend les ventes de son Oculus Quest 2 suite à des problèmes de peau

Fabook a arrêté les ventes de l’Oculus Quest 2 suite à des problèmes de peau rapportés par des clients.

Les ventes de l’Oculus Quest 2, le casque VR de loin le plus populaire parmi les participants à Steam Survey, ont été temporairement suspendues à la suite d’informations faisant état d’utilisateurs présentant des réactions cutanées indésirables après avoir porté l’appareil.

Oculus a annoncé un rappel volontaire du Quest 2 « en réponse aux rapports d’un très petit pourcentage d’utilisateurs ayant subi une irritation de la peau où la partie en mousse de l’interface faciale repose sur la peau ». La société écrit qu’il s’agit d’un rappel conjoint « en coopération avec la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) ».

Les propriétaires du casque recevront gratuitement des housses en silicone de remplacement qui s’adaptent aux interfaces en mousse actuelles. Vous pouvez en demander une ici. Oculus inclura ces nouvelles couvertures dans chaque boîte de Quest 2 à partir du 24 août.

Oculus dit avoir mené une enquête approfondie sur le problème. Bien qu’il n’ait trouvé aucune contamination ou substance inattendue, la filiale de Facebook a découvert quelques traces de substances normalement présentes dans le processus de fabrication qui pourraient contribuer à l’inconfort cutané.

Seulement environ 0,01 % des personnes utilisant le Quest 2 ont signalé des problèmes de peau, mais la société a tout de même changé la façon dont les casques sont fabriqués par prudence. Il a également consulté des experts en dermatologie et en toxicologie qui ont déclaré que l’irritation n’était pas une réaction allergique et devrait disparaître d’elle-même.

Lorsque le Quest 2 sera remis en vente dans quelques semaines, Oculus lancera le nouveau SKU de 128 Go qui se trouve aux côtés du Quest 2 de 256 Go (449 €). Le nouveau modèle d’entrée de gamme remplace la version 64 Go sans augmenter le prix de 349 €.