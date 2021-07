Des chercheurs imaginent un moyen de faire léviter de petits objets à partir de surfaces réfléchissantes à l’aide d’ondes sonores

Des chercheurs japonais ont imaginé un moyen de faire léviter de petits objets à partir de surfaces réfléchissantes à l’aide d’ondes sonores.

Des chercheurs japonais ont développé une nouvelle technique pour faire léviter et manipuler de petits objets à partir de surfaces réfléchissantes en utilisant uniquement des ondes sonores. Lors des tests avec une balle en polystyrène de 3 millimètres, l’équipe a pu soulever la balle à l’aide de leur réseau à partir d’une surface réfléchissante. Ce n’était pas très fiable, cependant, car parfois, la balle s’éloignait de la chambre acoustique plutôt que de s’y coincer.

Comme le souligne Science Alert, les ingénieurs Shota Kondo et Kan Okubo de l’Université métropolitaine de Tokyo ont divisé un réseau de transducteurs en blocs, ce qui le rend plus facile à gérer. Ensuite, ils ont utilisé un filtre inverse pour recréer des sons en fonction de la forme d’onde acoustique, ce qui facilite le réglage de la phase et de l’amplitude de chaque canal de transducteur pour créer le champ acoustique souhaité.

« Cela crée un piège acoustique uniquement à la position souhaitée, et le ramassage peut ainsi être réalisé sur la scène rigide », a écrit le duo. « Au meilleur de notre connaissance, il s’agit de la première étude à démontrer le ramassage sans contact en utilisant cette approche. »

Le champ acoustique résultant peut être déplacé, ce qui à son tour déplace la particule piégée à l’intérieur.

L’équipe a déclaré qu’elle visait à améliorer la robustesse de la méthode à l’avenir dans l’espoir de conduire à des cas d’utilisation pratiques pour le ramassage sans contact. Une telle technique, si elle est perfectionnée, pourrait être incroyablement utile dans les domaines de la nanotechnologie et du génie biomédical ainsi que dans l’industrie pharmaceutique.