Comment changer son nom d’utilisateur sur TikTok

Vous pouvez facilement changer votre nom d’utilisateur sur TikTok en passant par les paramètres de votre compte. Voici comment faire.

Lorsque vous commencez à utiliser TikTok, on vous demande un nom de profil et un nom d’utilisateur. Si vous utilisez TikTok depuis un certain temps, cependant, il ne serait pas inhabituel de décider que vous souhaitez en changer un ou les deux. Peut-être avez-vous utilisé votre vrai nom et ne saviez pas au début que votre nom serait rendu public. Ou peut-être que le nom que vous avez choisi à l’origine n’est plus tout à fait adapté au type de contenu que vous allez publier. Ou peut-être avez-vous simplement décidé que vous vouliez être connu par quelque chose de plus excitant.

Dans tous les cas, il est simple de changer votre nom de profil ou votre nom d’utilisateur. (Dans TikTok, le nom d’utilisateur est celui précédé d’un signe @.)

Accédez à votre page de profil (en appuyant sur l’icône « Moi » dans le coin inférieur droit).

Sélectionnez « Modifier le profil ».

Sélectionnez « Nom » (pour modifier le nom de votre profil) ou « Nom d’utilisateur ».

Tapez votre nouveau nom. (Dans le cas de votre nom d’utilisateur, rappelez-vous qu’il devra être unique.)

Il y a plusieurs autres choses dont vous devez être conscient avant de changer votre nom d’utilisateur. Tout d’abord, votre nom d’utilisateur ne peut être modifié qu’une fois tous les 30 jours, alors assurez-vous que vous pouvez vivre avec, au moins pour cette période. De plus, si vous modifiez votre nom d’utilisateur, cela signifie que vous modifierez également votre URL TikTok personnelle (qui se présente généralement sous la forme de quelque chose comme tiktok.com/@username). Par conséquent, toute personne essayant d’utiliser l’ancienne adresse ne verra plus vos vidéos.