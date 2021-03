Pourquoi garder un œil aux extensions sur Chrome ?

Google Chrome est l’un des browsers les plus importants, notamment grâce à ses nombreuses extensions personnalisables facilitant la navigation des utilisateurs. Cependant, il est important de toujours faire attention à ce que l’on installe, comme partout ailleurs, car toutes les extensions ne sont pas dignes de confiance.

Pourquoi faire attention aux extensions ?

La plupart des extensions sont vérifiées en termes de sécurité et ne présentent aucun danger pour l’utilisateur. Cependant, il a été démontré que certaines étaient passées entre les mailles du filet et avaient été infectées par des personnes malveillantes. Ils pouvaient alors se procurer sans problème les données personnelles des utilisateurs à des fins frauduleuses, et utiliser leur navigateur en ayant de mauvaises intentions.

De plus, un trop grand nombre d’extensions installées peut nuire à la bonne fluidité et la rapidité de la navigation.

Comment améliorer sa sécurité grâce aux extensions ?

Il existe diverses extensions garantissant la sécurité des utilisateurs. Certaines sont assez simples d’utilisation et conviennent au grand public et d’autres plus complexes sont davantage adaptées à des connaisseurs en informatique.

Leurs fonctions peuvent aller de la simple création de mot de passe générés de façon aléatoire et sécuritaire, au cryptage de données, en passant par la détection efficace des trackers malveillants. Il est donc judicieux de se renseigner sur leur utilisation avant tout.

Pour une sécurité simple et efficace, vous pouvez par exemple installer une extension VPN pour Chrome qui se chargera de crypter vos données, masquer ou modifier votre géolocalisation par le biais de diverses adresses IP que vous pourrez choisir selon vos besoins.

Il est conseillé de toujours télécharger ces extensions via le Chrome Play Store ou bien directement à partir du site internet officiel de l’éditeur, après s’être assuré qu’il était digne de confiance.

Comment bien gérer les extensions sur Google Chrome ?

Vérifiez toujours les autorisations d’accès demandées par les extensions, et n’acceptez celles-ci que si elles vous semblent de confiance.

Pour gérer vos extensions, vous devez vous rendre dans les « trois points » à droite de la barre d’adresse, puis dans « Plus d’outils » et enfin « Extensions ». A partir de là vous pouvez modifier comme bon vous semble les autorisations et autres modifications de données de sites qu’elles pourraient entraîner. C’est également de cette manière que vous pourrez autoriser ou refuser l’accès à un site spécifique.

Qui plus est, il est intéressant d’identifier régulièrement les extensions devenues obsolètes afin de décider de les désinstaller. Ceci permettra une diminution de la consommation de la RAM et améliorera votre qualité de navigation.

Pour résumer, il est important de toujours garder un œil sur ses extensions, et de savoir bien les gérer afin de permettre une totale sécurité lors de la navigation.