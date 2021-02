The Last of Us : Pedro Pascal et Bella Ramsey incarneront Joel et Ellie dans la série

L’identité des acteurs choisis pour camper Joel et Ellie dans l’adaptation de The Last of Us de HBO est désormais connue.

The Last of Us est l’une de ces franchises de jeux qui ont toujours semblé parfaites pour une adaptation télévisée. HBO relève le défi et on sait désormais qui joue le rôle principal de Joel: c’est The Mandalorian lui-même, Pedro Pascal.

Le site Deadline a révélé l’arrivée de Pascal peu après que nous ayons entendu dire qu’Ellie serait jouée par Bella Ramsey, une autre ancienne de Game of Thrones. Pascal, vous vous en souvenez peut-être, a dépeint le charismatique Oberyn Martell, également connu sous le nom de Vipère rouge, avant que Ser Gregor Clegane ne lui écrase la tête. Ramsey, quant à lui, était Lyanna Mormont de GoT, tuée par un Géant de glace lors de la dernière saison.

Les mots «adaptation de jeux vidéo», que ce soit à la télévision ou au cinéma, font souvent grincer les dents des fans, mais HBO a la réputation de produire des contenus de haute qualité. L’année dernière, il a été annoncé que Johan Renck et Craig Mazin, tous deux impliqués dans l’excellente mini-série de Tchernobyl, joueraient respectivement le rôle de réalisateur (épisode pilote) et de co-scénariste de The Last of Us. Tchernobyl, l’un des cinq meilleurs spectacles d’IMDB de tous les temps, a été créé par Mazin et réalisé par Renck.

Neil Druckman, scénariste du premier Last of Us et co-scénariste de la suite du jeu, sera également co-scénariste du programme de HBO.

Selon le synopsis officiel de la série: « L’histoire, qui se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne, est centrée sur la relation entre Joel, un passeur dans ce nouveau monde, et Ellie, une adolescente qui pourrait être la clé d’un remède pour une pandémie mortelle. Joel, un survivant endurci, est embauché pour faire sortir clandestinement la jeune fille de 14 ans d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient bientôt un voyage brutal et déchirant alors qu’ils traversent les États-Unis et dépendent de chacun autre pour la survie. «

Le tournage de The Last of Us débutera ce printemps.