Super Mario World : la bande originale reconstituée à partir de fichiers fuités

Des fans ont restauré la bande originale de Super Mario World en utilisant des fichiers trouvés dans le «gigaleak» de Nintendo en 2020.

Un groupe de mineurs de données a trouvé les noms originaux de tous les fichiers audio de la bande originale de Super Mario World et a utilisé ces informations pour recréer la partition entière en utilisant les instruments originaux. Grâce à leur travail, vous pouvez écouter l’intégralité de la bande-son pré-compressée en ligne sur YouTube.

Un chercheur de musique de jeux vidéo surnommé The Brickster a déclaré à Polygon sur Discord qu’il avait d’abord trouvé les noms des échantillons sonores originaux dans le gigaleak de Nintendo, survenu l’année dernière. Après cela, lui et une équipe d’amis ont découvert quels instruments étaient utilisés pour créer la bande son, en utilisant les noms de fichiers ainsi que des recherches sur les instruments que le compositeur, Koji Kondo, utilisait à l’époque.

« Par exemple, un son a été appelé « fantasy « dans les fichiers source », a déclaré The Brickster. «Sachant ce que je savais de la configuration de Kondo à l’époque de Mario World, j’en ai déduit que cela devait signifier le patch‘ Fantasia ’du Roland D-550, un synthé qu’il possédait à l’époque.»

Une fois que The Brickster et ses amis ont compris quels instruments Kondo utilisait pour faire les échantillons, ses amis ont recréé la bande originale entière et l’ont mise en ligne. L’ensemble du processus a pris moins d’une semaine, selon The Brickster.

La bande-son refaite sonne nettement différente de l’original. Les instruments sont plus propres et certains d’entre eux ont un timbre différent; le tout semble plus plein. Mais ce n’est pas le résultat d’un processus de remasterisation typique, dans lequel les ingénieurs du son utilisent une technologie moderne pour nettoyer les voix et les instruments existants. Les échantillons originaux ont toujours été là, c’est juste que les développeurs de Super Mario World ont dû les compresser fortement pour s’adapter aux 64 Ko de RAM audio du Super Nintendo Entertainment System. C’est pourquoi The Brickster qualifie ces mises à jour de versions «restaurées».

Voici la version recréée du thème Overworld: