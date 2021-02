La Ligue des champions revient mardi soir, mais comment suivre les matchs des clubs français ? Voici les différentes possibilités qui s’offrent à vous.

La Ligue des Champions a fait son retour ce mardi 16 février, avec le PSG qui reprendra la compétition contre le FC Barcelone.

Depuis 2012 et jusqu’à l’été 2018, la compétition européenne était diffusée sur BeIn Sports. Mais désormais, les matchs sont diffusés en exclusivité sur RMC Sport, après que cette dernière a dépensé plus de 1 milliard d’euros pour récupérer les droits.

Alors, comment regarder la Ligue des champions et la Ligue Europa à la télévision cette saison ?

Abonnement RMC Sport

Depuis la saison 2018/2019 et ce jusqu’en 2022, RMC Sport a les droits TV exclusifs de la Ligue des Champions et diffuse également l’Europa League.

Si vous êtes abonné SFR, vous disposez d’une réduction et vous pouvez souscrire un abonnement pour 9 euros/mois. Pour les abonnés CanalSat, suite à un accord annoncé l’année dernière entre Canal + et le groupe Altice, les chaînes RMC Sport sont disponibles dans l’offre Intégrale, sans surcoût. Attention, cet accord ne fonctionne pas pour les abonnés Canal+ sur internet, via l’offre MyCanal.

Pour ceux qui ne sont pas abonnés SFR (abonnés RED inclus), le forfait digital de RMC Sport est disponible moyennant 19 euros mensuels sans d’engagement.

Regarder la compétition depuis l’étranger

Comme pour la France, de nombreuses chaînes étrangères proposent également des solutions de streaming TV. L’inconvénient est qu’il faut être géolocalisé dans le pays de la chaîne pour avoir accès aux programmes. Heureusement, cette restriction géographique est facilement contournable en utilisant un VPN.

En utilisant un VPN, vous pourrez vous connecter à un serveur étranger pour regarder la Ligue des Champions gratuitement.

Les liens en streaming

Enfin, il y a aussi des liens en streaming qui circulent sur le web. C’est gratuit, mais malheureusement les sites sont inondés de publicités. Pour cette dernière option, nous vous laissons le soin de consulter notre top pour trouver un site de streaming. Vous y trouvez une liste des meilleurs sites de streaming sportifs gratuits.