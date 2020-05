Top des meilleurs sites de sports en streaming

Si vous êtes un grand fan de sport en général, voici notre Top 10 des meilleurs sites de sport en streaming gratuit.

Parfois, il peut être difficile de trouver les meilleurs sites de streaming sportif, car il n’y a pas vraiment beaucoup d’endroits où aller. Vous pouvez être à l’étranger ou votre télévision par câble peut ne pas offrir l’événement sportif en raison de restrictions de chaînes. Parfois, vous devrez peut-être payer un supplément pour regarder les grands événements sportifs (Ligue des Champions, …). C’est pourquoi nous avons fait une liste des meilleurs sites Web de sport en direct pour des flux 100% gratuits. Ces sites sont parfaits pour regarder le rugby en direct, le football, le foot américain, le MMA et le basket-ball. Vous pouvez également y trouver de nombreux autres jeux tels que le golf, le baseball (MLB), le hockey sur glace ou la boxe.

Liste des meilleurs sites de streaming sportifs gratuits

Précisons que bon nombre des meilleurs flux sportifs en direct (haute qualité, sans publicité, sans mise en mémoire tampon) sont regardés via la transmission torrent p2p. Une telle technologie garantit une vidéo de meilleure qualité et une distribution efficace pour les grands événements. Voici comment cela fonctionne: tout en regardant le flux, vous (le programme Acestream sur votre appareil) le retransmettez simultanément à d’autres appareils à proximité, garantissant ainsi 100% de disponibilité pour tout le monde. Certains des sous-reddits ci-dessous auront souvent des «ID de contenu» pour le streaming sportif p2p.

1. Laola1.tv : Véritable havre de streaming en vogue pour les sportifs de toutes couleurs

2. LiveTv.sx : LiveTv est compté parmi les meilleurs sites de streaming sportif gratuit est qu’il offre une diffusion en streaming en plusieurs langues

3. Stream2Watch : Stream2Watch est envahi par les fans de sport purs et durs lorsque tous les autres sites commencent à faire face à des retards de serveur.

4. Bosscast : Bosscast se concentre principalement sur des sports tels que le baseball, le basket-ball et le football américain.

5. ATDHE : un incontournable présent depuis des années.

6. StreamWoop.tv : StreamWoop est un site de streaming sportif relativement nouveau qui regroupe tous les événements sportifs en direct importants avec plusieurs liens pour les événements sportifs en cours.

7. Roja : une interface simple, fluide et efficace pour suivre tous les matchs.

8. TvLemon : Propose de nombreux streams pour le football.

9. HotStar : HotStar s’est imposé comme une plateforme célèbre qui offre la diffusion en direct de matchs pour toute une gamme de sports du monde entier.

10. First Row Sports : Un site parfait pour les sports alternatifs et les classiques.