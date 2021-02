Justice League : une bande-annonce a été mise en ligne pour la version director’s cut

Une bande-annonce a été mise en ligne pour la version director’s cut de Justice League signée Zack Snyder, qui arrivera en France au mois d’avril.

Alors que la director’s cut de Justice League réalisée par Zack Snyder devrait sortir dans près d’un mois sur HBO Max, Warner Bros. a publié une nouvelle bande-annonce pour le film.

Situé après les événements de Batman v Superman : L’Aube de la justice, Batman et Wonder Woman forment une équipe de super-héros comprenant Flash, Aquaman et Cyborg alors que le groupe tente de protéger le monde de Steppenwolf.

La bande-annonce s’ouvre sur une voix off de Lex Luthor: «Le dieu est mort» et, comme prévu, nous donne un nouveau regard sur le Joker de Jared Leto.

Justice League est sorti dans les salles obscures en novembre 2017. Snyder était le réalisateur original mais s’est éloigné du projet pendant la post-production pour des raisons personnelles, laissant Joss Whedon intervenir et terminer le film. Après sa sortie, les fans ont critiqué les contributions de Whedon au film et ont créé une campagne Internet de plusieurs années demandant à Warner Bros. de publier la version originale de Snyder.

En plus de fournir la vision originale de Snyder pour le film, un nouveau contenu sera également ajouté, notamment Jared Leto rejoignant le casting, reprenant son rôle de Joker, le supervillain qu’il jouait auparavant dans Suicide Squad.

Justice League de Zack Snyder sortira le 18 mars exclusivement sur HBO Max (non disponible en France). Pour l’hexagone, le compte officiel DC Comics France a confirmé la sortie de cette version dans nos contrées le 22 avril. Toutefois, on ne sait pas encore s’il s’agira d’une diffusion en salles ou via plateforme, bien qu’en réponse au tweet, le compte DC laisse entendre à un internaute qu’il s’agirait vraisemblablement d’une sortie SVOD.

Vous êtes très nombreux à nous demander si la Snyder Cut's Justice League sortira en France. Nous pouvons enfin vous le dire avec certitude : OUI. Le film sera disponible en VOST et en VF dès le 22 avril 2021. Rendez-vous dimanche pour le nouveau trailer ! — DC Comics France (@DCComics_FR) February 12, 2021