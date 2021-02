Joby révèle les premières images en vol de son engin électrique VTOL

La société californienne Joby a révélé les premières images en vol de son engin électrique VTOL.

La société californienne Joby Aviation, qui travaille sur un avion à décollage et atterrissage vertical tout électrique (eVTOL) pour un service de taxi aérien, a publié les premières images du véhicule en vol, et cela semble assez impressionnant.

Joby travaille sur son eVTOL depuis plus de dix ans et a effectué plus de 1000 vols d’essai, mais c’est la première fois qu’il est montré publiquement, écrit New Atlas. L’avion à cinq places – un pilote et quatre passagers – peut atteindre 320 km/h et dispose d’une autonomie de 240 km.

L’engin vu dans la vidéo, proche de ce à quoi ressemblera le design final, utilise six grands rotors inclinables qui lui donnent une portance verticale et une croisière ailée horizontale. Joby dit qu’il décolle tranquillement (comme on le voit dans la vidéo ci-dessous) et est presque silencieux lorsqu’il survole.

Le site Web de Joby présente un exemple de ce dont son service de taxi aérien sera, espérons-le, capable. Un voyage de LAX de Californie à Newport Beach est d’environ 70 km par la route et prend environ une heure et quinze minutes en voiture. Un itinéraire direct par avion fait 56 km et peut être effectué en seulement quinze minutes.

Nous entendons parler des services de taxi volant depuis des années maintenant, et Joby est sans aucun doute une entreprise avec le soutien financier pour en faire une réalité. Toyota et Intel sont deux grands noms qui ont investi massivement dans l’entreprise, et celle-ci se prépare à entrer en bourse à la bourse de New York.

En plus des investissements, Joby possède Uber Elevate et a convenu d’une classe de certification eVTOL avec la FAA. La société espère que son véhicule entrera en exploitation commerciale dans le courant de 2024.