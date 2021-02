For all mankind : regarder la saison 2 en streaming

Comment regarder en streaming la saison 2 de al série Apple TV+ For all mankind sur internet ? Voici la réponse.

For All Mankind est une série télévisée américaine créée par Ronald D. Moore, Matt Wolpert et Ben Nedivi, diffusée sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 1er novembre 2019. Elle se déroule dans une uchronie dans laquelle l’Union Soviétique a posé le pied sur la Lune avant les États-Unis et où la course à l’espace se poursuit. La série a été renouvelée pour une deuxième3 et une troisième4 saison.

Dans cette uchronie, le cosmonaute Alexeï Leonov marche sur la Lune avant le premier Américain, ce qui pousse les États-Unis à tenter de rattraper l’Union Soviétique par tous les moyens et sur tous les plans. Or, les Soviétiques mettent un point d’honneur à envoyer une femme dans les missions suivantes. Pour ne pas demeurer en reste, les États-Unis sont poussés à entraîner femmes et minorités qu’ils avaient exclues dans les premières décennies de la conquête spatiale.

Regarder For all mankind – Saison 2 en streaming

La série est actuellement disponible sur le service Apple TV+. L’autre possibilité pour voir la série dès maintenant et sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».