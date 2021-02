Dans cet article, nous allons vous expliquer comment regarder la chaîne Eurosport 2 depuis votre PC, tablette/mobile ou TV.

La chaîne Eurosport 2 a été créée le 10 janvier 2005 par le Groupe TF1 et lancée dans 45 pays européens comme canal de complément à Eurosport permettant ainsi de diffuser plusieurs évènements sportifs en direct en parallèle.

La version française d’Eurosport 2 est lancée le 30 avril 2005 sur TPS et Numericable. Suite à la fusion de TPS et Canalsat, la chaîne arrive sur Canalsat. Les 2 et 3 février 2012, la chaîne arrive sur les opérateurs ADSL. Le 26 février 2015, la chaîne redevient une exclusivité Canalsat et quitte les opérateurs ADSL. À partir du 10 août 2015, Eurosport 2 n’est plus disponible sur le bouquet câblé Numericable.

Comment regarder Eurosport 2 en 2021

Via un opérateur

Après avoir pris un abonnement Canalsat (packs Panorama et Grand Panorama), voici comment trouver la chaîne suivant les opérateurs.

Orange :

Grâce à un abonnement Livebox, Livebox Up ou Open, en ADSL ou en fibre, les abonnés Orange peuvent accéder aux chaînes Eurosport depuis la TV d’Orange. Eurosport 1 est accessible sur le canal Canal 87 et Canal 88 pour la chaîne Eurosport 2.

SFR :

Vous pouvez regarder Eurosport sur le canal 121 pour la chaîne Eurosport 1 et 122/125 pour la chaîne Eurosport 2 et ce, peu importe l’abonnement SFR Fibre auquel vous avez souscrit.

Bouygues :

Vous pourrez retrouver les chaînes Eurosport sur votre Bbox (BBox Miami ou autres) via les mêmes canaux du bouquet Canal : le canal numéro 121 pour Eurosport, et numéro 125/122 pour Eurosport 2.

Sur PC/Mobile

Vous pouvez accéder à nos chaînes en souscrivant au service Eurosport Player depuis un ordinateur en vous rendant à l’adresse suivante http://www.eurosportplayer.fr/ L’abonnement permet d’accéder aux chaînes Eurosport et Eurosport 2 en Live et dans leur intégralité ainsi qu’aux services suivants :

– Chaîne Eurosportnews

– Chaînes événementielles et multicams

– Replay des chaînes Eurosport et Eurosport 2

– Temps forts sur les grands événements (vidéos courtes des meilleurs moments)

Regarder Eurosport 2 gratuitement

L’autre possibilité pour voir la chaîne sans payer, est de se tourner vers les sites de streaming illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom la chaîne suivi des mots-clés « en streaming ».