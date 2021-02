Amazon déploiera 10 000 camionnettes de livraison électriques dans 15 villes d’ici 2022

Amazon prévoit de déployer 10 000 camionnettes de livraison électriques dans 15 villes américaines d’ici 2022.

Rivian est une nouvelle entreprise de véhicules électriques, mais elle se fait déjà un nom assez important. La société a conclu un partenariat avec Amazon pour créer un «premier véhicule de livraison tout électrique du genre», qui sera déployé cette année dans 15 villes américaines.

Amazon a annoncé son intention d’acheter environ 100 000 camionnettes de livraison électriques l’année dernière, et nous en verrons enfin 10 000 dans les rues d’ici 2022. «Des dizaines de milliers» de véhicules supplémentaires suivront tout au long de 2022 et au-delà, vraisemblablement jusqu’à ce que les 100 000 été expédié.

Vous pouvez avoir un aperçu des nouvelles camionnettes de livraison d’Amazon à travers la vidéo ci-dessous. Du point de vue du design, elles n’ont rien de particulièrement spécial. Elles ont l’air légèrement plus futuristes et élégants que les autres véhicules de livraison (avec un pare-brise plus haut), mais c’est à peu près tout, fonctionnellement, elles sont en grande partie les mêmes.

Cependant, les designs de véhicules extravagantes et remarquables ne sont pas l’objectif d’Amazon. Ces déploiements s’inscrivent dans le cadre de son Climate Pledge, qui permettra à l’entreprise d’atteindre un «net zéro carbone» dans toutes ses opérations d’ici 2040.

Amazon ne nous a pas fourni de liste des villes dans lesquelles ses véhicules arriveront, mais le siège de production de Rivian est situé à Plymouth, au Michigan, ce qui pourrait être au moins une valeur sûre.

Amazon affirme que ses nouvelles camionnettes de livraison peuvent parcourir jusqu’à 150 miles avec une seule charge, ce qui devrait être suffisant pour les livraisons quotidiennes en ville. L’expédition en transit entre États pourrait cependant être un peu plus délicate, à moins qu’Amazon n’ait prévu des itinéraires de charge pour ses chauffeurs.