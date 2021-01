TikTok lance un premier effet AR utilisant le LiDAR de l’iPhone 12 Pro

TikTok a lancé le premier effet AR utilisant le scanner LiDAR présent sur les modèles d’iPhone 12 Pro.

TikTok a publié son premier filtre de réalité augmentée (AR) capable d’utiliser le capteur LIDAR de l’iPhone 12 Pro pour un effet de confettis amélioré qui s’installe de manière réaliste sur les personnes ou les objets de votre pièce.

L’effet lui-même n’est qu’une chute de confettis quelque peu tardive en 2021 (cela aurait été beaucoup plus utile il y a quelques jours.) Mais le filtre n’est que le début, TikTok promettant de «développer des effets plus innovants en 2021.» Et le fait que l’une des plateformes vidéo les plus populaires au monde se lance dans la prise en charge de l’une des fonctionnalités phares des smartphones Apple les plus chers et les plus haut de gamme est à souligner.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta

— TikTokComms (@TikTokComms) January 6, 2021