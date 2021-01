Le Sens de la fête : regarder le film en streaming

Comment regarder en streaming le film Le Sens de la fête avec Jean-Pierre Bacri ? Voici la réponse.

Le Sens de la fête est un film français écrit et réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache, sorti en 2017. Dans ce film, on suit Max, un organisateur de mariage expérimenté, doit gérer le mariage de Pierre et Héléna dans un château de prestige. Il doit faire appel à une équipe de serveurs, trouver des cuisiniers, un photographe, un orchestre et un animateur tout en gérant les demandes et problèmes de chacun, mais aussi les siens.

Après le décès du comédien et scénariste Jean-Pierre Bacri, qui a succombé à un cancer lundi 18 janvier à l’âge de 69 ans, plusieurs chaînes TV ont décidé de lui rendre hommage en rediffusant certains de ses films. C’est notamment le cas de TF1 ce dimanche soir avec Le Sens de la fête.

Le film Wonder woman, de Patty Jenkins, qui était programmé pour ce dimanche soir, sera diffusé ultérieurement.

Regarder Le Sens de la fête en streaming

Le film est disponible sur plusieurs plateformes : Youtube, Amazon Prime et Google Play. L’autre possibilité pour voir le film sans payer, est de se tourner vers le replay de TF1, qui diffuse le film film, ou vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom du film suivi des mots-clés « en streaming ».