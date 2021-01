Elon Musk passe devant Jeff Bezos et devient la personne la plus riche du monde

Selon Bloomerg, Elon Musk, PDG de Tesla, passe devant Jeff Bezos et devient la personne la plus riche du monde.

L’entrepreneur en série Elon Musk a surpassé le fondateur d’Amazon Jeff Bezos en tant que personne la plus riche du monde. Bezos est en tête ou presque depuis plusieurs années maintenant, la majeure partie de sa richesse étant due à sa participation dans Amazon. Musk, quant à lui, a vu sa valeur nette augmenter considérablement au cours de la dernière année en raison de la montée en flèche de la valeur de l’action de Tesla.

Il y a un an jour pour jour, Tesla a clôturé à une valeur de 93,81 $. Au moment de l’écriture, la valeur des actions de la société de véhicules électriques de Musk a augmenté de près de sept pour cent sur la journée et se négocie à 807,09 $. Cela a suffi à pousser Musk devant Bezos selon Bloomberg et son indice des milliardaires, qui classe les 500 personnes les plus riches du monde.

Bloomberg a déclaré qu’à 10 h 15, heure de l’Est aux USA, la valeur nette de Musk était de 188,5 milliards de dollars.

La montée en puissance de Musk au cours de la dernière année a été tout simplement incroyable. Il a gagné plus de richesse au cours des 12 derniers mois que la valeur nette totale de Bill Gates de 132 milliards de dollars.

En réponse au développement sur Twitter, Musk a simplement dit « Comme c’est étrange » et a suivi avec « Eh bien, retour au travail … »

En 2018, Musk a déclaré qu’environ la moitié de son argent était destinée à résoudre des problèmes ici sur Terre, tandis que le reste sera utilisé pour établir une ville autonome sur Mars.

About half my money is intended to help problems on Earth & half to help establish a self-sustaining city on Mars to ensure continuation of life (of all species) in case Earth gets hit by a meteor like the dinosaurs or WW3 happens & we destroy ourselves

— Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2018