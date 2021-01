Batwoman : regarder la saison 2 en streaming

Comment regarder en streaming la saison 2 de la série Batwoman sur internet ? Voici la réponse.

Batwoman est une série télévisée américaine créée par Caroline Dries, diffusée simultanément depuis le 6 octobre 2019 sur The CW aux États-Unis et sur Showcas1 au Canada. Elle fait partie de l’univers partagé, connu sous le nom d’Arrowverse. Il s’agit d’un univers de fiction partagé centré sur plusieurs séries télévisées diffusées sur le réseau The CW.

En France, la série est diffusée depuis le 5 novembre 2020 sur la chaîne Warner TV.

Synopsis: Alors que Batman a abandonné Gotham City depuis trois ans, Kate Kane, cousine de Bruce Wayne, tente de lutter contre ses démons pour sécuriser les rues de la ville et devenir un symbole d’espoir avec le costume de Batwoman.

La seconde saison voit l’arrivée d’une nouvelle actrice dans le rôle principal, Javicia Leslie, qui a remplacé au pied levé Ruby Rose suite à son départ à l’issue de la première saison. De leurs côtés, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang, Camrus Johnson et Dougray Scott font leur retour dans cette saison 2 et ils seront rejoints par Shivani Ghai (La chute de Londres, Dominion), Leah Gibson, vue dernièrement dans Manifest, et Nathan Owens.

Regarder la saison 2 de Batwoman en streaming

La série est actuellement en cours de diffusion aux USA sur la chaîne The CW Elle arrivera par la suite en France sur Warnet TV. L’autre possibilité pour voir la série dès maintenant et sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».