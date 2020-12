Une équipe de chercheurs bénévoles décrypte un message du tueur en série du Zodiaque

Une équipe de chercheurs bénévoles a réussi à décrypter un message du tueur en série du Zodiaque, cinquante ans après les meurtres.

Une équipe internationale de cryptographes amateurs a réussi à déchiffrer un message codé du tueur du Zodiaque, qui est resté un mystère pendant plus de cinq décennies. Aussi excitant que soit le fait que le code ait finalement été cracké, la solution n’a malheureusement fourni aucune preuve tangible qui indiquerait l’identité du tueur en série. Selon les autorités, il a tué au moins cinq victimes à la fin des années 1960.

La lettre codée en question a été envoyée au San Francisco Chronicle en novembre 1969 et est connue dans la communauté des cryptographes sous le nom de Z-340 en raison du fait qu’elle se compose de 340 caractères. Malgré les meilleurs efforts des cryptographes amateurs et professionnels et des forces de l’ordre, le contenu du puzzle est resté un mystère jusqu’à tout récemment.

L’ingénieur logiciel David Oranchak planchait sur l’énigme depuis 2006. Dans une vidéo YouTube discutant du processus, Oranchak a déclaré que lui et le mathématicien Sam Blake avaient utilisé un logiciel de déchiffrement de Jarl Van Eycke appelé AZdecrypt après que Blake se soit intéressé aux chiffrements de transposition.

La théorie était que le tueur du zodiaque avait peut-être réorganisé les personnages du message en fonction d’un ensemble de règles, ce qui le rendait plus difficile à résoudre. Ils avaient raison.

Une manipulation particulière a permis de découvrir quelques phrases clés, notamment «essayer de m’attraper» et «ou la chambre à gaz». C’est cette minuscule traînée de miettes qui a mis l’équipe sur la bonne voie et finalement, ils ont pu trouver la solution complète comme suit.

La solution a été soumise au FBI, qui a vérifié la découverte à la fin de la semaine dernière.