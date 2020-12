The Mandalorian : Hasbro lance une réplique Nerf du fusil sniper Amban

Pour les fêtes, Hasbro a décidé de lancer une réplique Nerf du fusil sniper Amban, une arme visible dans la série The Mandalorian.

Si vous êtes un fan de la série « The Mandalorian » de Disney, il y a de fortes chances que vous soyez familier avec le fusil sniper Amban du personnage principal. Bien qu’il vous faudra probablement quelques décennies avant de pouvoir mettre la main sur l’un de ces fusils, Nerf espère vous offrir la prochaine meilleure chose aujourd’hui: une réplique qui tire des balles en mousse.

Nerf a pris beaucoup de libertés créatives avec son interprétation de cette célèbre arme, mais il fallait s’y attendre. Les «pistolets» de Nerf nécessitent une ingénierie interne très différente pour fonctionner, ce qui force quelques compromis de conception. Par exemple, il a une palette de couleurs différente (il est blanc et orange, ce qui permet de le différencier d’une vraie arme à feu), un canon plus court et un peu plus de volume global que le véritable accessoire de la série.

Aucun de ces changements n’aura réellement d’importance pour le public cible de Nerf (qui est principalement composé d’enfants), et les bricoleurs talentueux peuvent toujours repeindre et autrement modifier le jouet pour le rendre plus conforme à l’arme du Mando.

Le pistolet jouet mesure environ 127 cm de longueur et peut être équipé de deux piles AAA si vous voulez avoir des effets sonores (mais non essentiels).

On ne sait pas jusqu’où le dernier produit sous licence de Nerf tirera (probablement pas très), mais certaines sources affirment qu’il acceptera les fléchettes Nerf Elite standard, vous n’aurez donc pas besoin d’acheter des munitions spéciales pour le faire fonctionner.

Si vous souhaitez mettre la main sur ce faux-blaster, il est disponible en pré-commande aujourd’hui pour 120 $. Si vous en prenez un, sachez simplement qu’il ne devrait pas être lancé avant l’automne 2021, vous aurez donc une longue attente devant vous.