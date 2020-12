Soul : regarder le film Disney en streaming

Comment regarder en streaming le film d’animation Soul de Disney sur internet ? Voici la réponse.

Dès le 25 décembre, le film d’animation Soul, dernier-né des studios Pixar, sera disponible sur la plateforme Disney+. Originellement maintenu au calendrier des sorties, et même récemment déplacé pour coïncider avec le week-end de Thanksgiving, le long métrage Soul n’a finalement pas été proposé au cinéma mais plutôt directement sur Disney+. Un cadeau de Noël pour les abonnés de la plate-forme SVOD car, contrairement à Mulan il y a quelques mois, le film sera rendu disponible sans surcoût d’abonnement.

L’histoire parle de Joe Gardner, passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, qui a enfin l’opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite dans le « Grand Avant », un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d’être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d’esprit, qui n’a jamais saisi l’intérêt de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 à quel point l’existence est formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus importantes sur le sens de la vie.

Regarder Soul en streaming

Avec un film directement publié sur la plateforme de Disney, nul doute que le film fuitera en streaming ainsi que sur les sites de torrents dans les heures qui suivent. Et avec les cinémas fermés en France, les plus impatients pourront donc se tourner vers cette solution en faisant une recherche sur Google avec le nom du film suivi des mots-clés « en streaming ».