Samsung dévoile son téléviseur MicroLED 4K de 110 pouces

Samsung a dévoilé un TV MicroLed 4K de 110 pouces, qui est dès à présent disponible en Corée du Sud.

Au cours des deux dernières années, Samsung a montré (et vendu à quelques très riches clients) son téléviseur modulaire futuriste baptisé The Wall qui utilise la technologie MicroLED. MicroLED partage bon nombre des meilleurs caractéristiques de l’OLED, sans la plupart des inconvénients associés, et est largement considéré comme le prochain grand changement pour les écrans. Hier, Samsung a choisi le MicroLED pour le mettre dans un facteur de forme de télévision plus traditionnel. En effet, la société a annoncé un téléviseur MicroLED de 110 pouces, qui est disponible en prévente en Corée et sera lancé dans le monde entier au premier trimestre de 2021.

Quant à la première question qui vous vient probablement à l’esprit, non, Samsung n’a pas encore révélé de prix pour cet énorme téléviseur utilisant la dernière technologie d’image. Mais vous pouvez vous attendre à ce qu’il coûtera beaucoup plus cher que tous les autres appareils 4K (ou même 8K) de la société en raison de la magie MicroLED auto-émettrice. Vous ne remarquerez pas vraiment de bordures ou de bordures dans ces images; ce téléviseur a un rapport écran / châssis de 99,99%, mais Samsung a quand même réussi à intégrer «un système audio Majestic intégré» qui, selon lui, «offre un son 5.1 canaux époustouflant sans haut-parleur externe».

Voici ce que dit Samsung à propos de la qualité d’image: « Le MicroLED de 110 pouces utilise des lumières LED de taille micrométrique pour éliminer le rétroéclairage et les filtres de couleur utilisés dans les écrans conventionnels. Au lieu de cela, il s’illumine automatiquement, produisant de la lumière et des couleurs à partir de ses propres structures de pixels. Il exprime 100% de la gamme de couleurs DCI et Adobe RVB et fournit avec précision des images à large gamme de couleurs prises avec des appareils photo reflex numériques haut de gamme. Il en résulte des couleurs étonnantes et réalistes et une luminosité précise grâce à la résolution 4K et à 8 millions de pixels de l’écran. »

Étant donné que toutes ces LED sont auto-éclairantes, vous obtenez des noirs parfaits et le contraste fantastique qui en sont venus à définir l’OLED. Mais surtout, le MicroLED est inorganique et devrait donc avoir une meilleure durabilité à long terme. Il ne devrait y avoir aucune menace de brûlure, qui est déjà de plus en plus rare sur les téléviseurs OLED modernes. Samsung estime une durée de vie d’environ 100 000 heures, ou «jusqu’à dix ans». Dans le cas de The Wall, ces MicroLED sont placées dans des panneaux modulaires qui peuvent être combinés pour créer un téléviseur de presque toutes les tailles, si vous avez la gratte pour le payer. Voici un exemple de The Wall qui a été installé dans une maison de luxe à Londres. Mais le téléviseur 110 pouces est un facteur de forme plus traditionnel.

Quant à savoir si le microLED de 110 pouces inclut HDMI 2.1 et prend en charge tout ce qu’il rend possible (comme les jeux 4K à 120 Hz), j’ai demandé à Samsung. mais une réponse n’était pas disponible au moment de la publication. Une astuce logicielle intéressante est la possibilité de regarder simultanément jusqu’à quatre sources de contenu (même à partir de différentes entrées HDMI) avec la fonction Multi View du téléviseur.

Samsung affirme que la fabrication d’un téléviseur MicroLED de 110 pouces n’était pas possible avant les innovations récentes, et la société attribue «un nouveau processus de production dérivé de son activité de semi-conducteurs» comme ayant contribué à le rendre possible. Les téléviseurs MicroLED plus petits sont déjà sur la feuille de route, donc bien que cette chose soit sûre d’avoir un prix qui est hors de portée pour de nombreuses personnes, un jour, il y aura des modèles dont les coûts ne seront pas aussi prohibitifs.

Cela reste cependant une solution, et Samsung devrait proposer une nouvelle gamme de téléviseurs grand public QLED 4K et 8K plus grand public (et toujours aussi attrayants) le mois prochain lors d’un CES 2021 virtuel.