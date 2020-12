Futurama : regarder la série en streaming VF

Comment regarder en streaming les différentes saisons de la série animée Futurama sur internet ? Voici la réponse.

Futurama est une série télévisée d’animation américaine qui compte 7 saisons avec 140 épisodes de 22 minutes et 4 films de 88 minutes, créée par Matt Groening et développée par David X. Cohen. Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire, voici le résumé :

« Philip J. Fry, dit Fry, jeune livreur malchanceux de pizzas à New York, est accidentellement cryogénisé le 1er janvier 2000 juste après minuit. Il se réveille environ mille ans plus tard, le 31 décembre 2999. New York est devenue New New York et bien des choses ont changé. Au centre de cryogénie, Turanga Leela, une « extraterrestre » cyclope, lui attribue le métier de livreur. Mais lorsque celle-ci veut lui poser l’implant correspondant à ce métier qu’il ne veut pas refaire, Fry s’enfuit. Il rencontre Bender Tordeur Rodríguez, une machine tordeuse, dans une cabine à suicide (que Fry a confondue avec une cabine téléphonique). Après quelques péripéties, le professeur Hubert Farnsworth (qui est en fait l’arrière-arrière-arrière-… arrière-petit neveu de Fry) embauche Leela, Bender et Fry pour piloter le vaisseau de sa société de livraisons interstellaires Planet Express. Ils rencontrent alors leurs nouveaux collègues : le bureaucrate Hermes Conrad (jamaïcain, ex-champion olympique de limbo), la belle stagiaire venue de Mars Amy Wong et l’incompétent docteur John A. Zoïdberg, une sorte d’homard (s’autoproclamant médecin spécialiste de l’humain). «

En 2011, la série a été renouvellée pour une septième saison de vingt-six épisodes pour une diffusion en 2012 et 201319. Le 22 avril 2013, il a été annoncé que celle-ci sera la dernière et se conclura le 4 septembre 2013.

Regarder Futurama en streaming

Futurama est disponible pour les abonnés Canal. Toutes les saisons sont disponibles. L’autre possibilité pour voir la série sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».