Il est désormais possible d’essayer Google Stadia sans engagement pendant 30 minutes

Les joueurs peuvent désormais essayer Google Stadia, le service de cloud gaming de Google, sans engagement pendant 30 minutes.

Google a une nouvelle offre pour ceux qui hésitent à essayer son service de jeu en cloud Stadia. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent essayer Stadia Pro pendant 30 minutes sans aucun engagement. Qu’est-ce que ça veut dire ?

Avec la version d’évaluation actuelle de 30 jours de Stadia Pro, les clients doivent d’abord fournir leurs informations de paiement pour démarrer un abonnement. Les utilisateurs doivent alors penser à l’annuler avant la fin du mois. Avec l’offre sans engagement, les clients peuvent jouer pendant une demi-heure sans fournir de carte de crédit. 9to5Google note que lorsque la période d’essai est terminée, Stadia les invite à entrer les détails de paiement s’ils souhaitent continuer, ou ils peuvent simplement partir sans autre action.

Trente minutes, ce n’est pas beaucoup de temps pour essayer la plateforme. Cependant, cela reste suffisant pour voir les performances du service. Ceci est important car l’expérience de streaming de jeu est largement dictée par la stabilité et la vitesse de la connexion Internet. Les joueurs peuvent au moins savoir si leur FAI est à la hauteur avant d’opter pour un abonnement de 30 jours.

L’essai sans engagement semble également indiquer que Google ne pense pas que le taux d’adoption de Stadia n’est pas là où il le souhaiterait. Le service a un peu plus d’un an et Google n’a pas publié de chiffres concernant les abonnements. Cependant, à en juger par le nombre de promotions qu’il a continuellement exécutées, il est clair que l’adoption a été lente. Un essai de 30 minutes pourrait encourager suffisamment de joueurs à donner une chance à la plateforme, ce qui à son tour devrait conduire à des conversions.

Pour démarrer l’essai, vous devez être un nouvel abonné, ce qui signifie que vous ne pouvez pas avoir utilisé votre compte Google pour vous inscrire au service dans le passé. Après le processus de configuration, l’offre de 30 minutes apparaîtra automatiquement et que vous pouvez démarrer Stadia en un seul clic sans entrer vos informations de paiement.