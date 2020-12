The Book of Boba Fett : une nouvelle série Star Wars pour Disney+

Une série consacrée à Boba Fett va enfin voir le jour. Baptisée The Book of Boba Fett, elle devrait arriver en décembre 2021.

Après des années de spéculations sur la question de savoir si Boba Fett obtiendrait son propre spin-off, l’épisode final de la saison 2 de The Mandalorian a confirmé qu’une nouvelle série de Boba Fett, intitulée The Book of Boba Fett, sortira sur Disney Plus en décembre 2021.

Le producteur exécutif Jon Favreau est apparu dans l’émission Good Morning America le 21 décembre pour confirmer ce spin-off centré sur Boba Fett en tant que nouvelle série (suite à des spéculations selon lesquelles Book of Boba Fett était une sorte de sous-titre pour la troisième saison de The Mandalorian.) Le nouveau programme sera une série originale se déroulant dans le monde de The Mandalorian, avec Favreau, Dave Filoni et Robert Rodriguez prêts à produire la série. Favreau et Filoni produisent déjà The Mandalorian, tandis que Rodriguez a réalisé l’épisode de la deuxième saison centré sur Boba Fett, «The Tragedy». La production de la troisième saison de The Mandalorian aura lieu juste après The Book of Boba Fett.

Some #StarWars clarification: #TheBookOfBobaFett is coming next December. It will not run alongside season 3 of #TheMandalorian. As Favreau says here, Mando Season 3 will go start production after next year’s Boba Fett show. pic.twitter.com/8cKF15dw7g — Erik Davis (@ErikDavis) December 21, 2020

La série n’a pas été incluse comme annonce lors de la grande journée des investisseurs de Disney la semaine dernière. Plusieurs autres projets Star Wars, y compris deux autres séries, une sur Ahsoka d’une part, et Rangers of the New Republic d’autre part, ont alors été annoncés. Pour le moment, Disney n’a pas donné beaucoup d’informations sur le contenu de ses deux nouvelles séries. Aucun teaser ni de date de lancement, mais on sait néanmoins une chose importante : les deux séries sont des spin-off de The Mandalorian et se dérouleront à la même époque.