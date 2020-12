L’Attaque Des Titans Saison 4 streaming

Comment regarder en streaming la saison 4 de l’animé l’Attaque Des Titans sur internet ? Voici la réponse.

En ce dimanche 6 décembre, la dernière saison de l’animé l’Attaque Des Titans fait son arrivée sur les plateformes de streaming. Dans cette ultime saison, Eren, Mikasa et leurs amis vont être plongés dans de toutes nouvelles aventures, alors que la vérité sur leur passé et l’origine des titans a enfin pu être révélée grâce aux souvenirs retranscrits dans le carnet du docteur Jäger.

L’Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin en japonais) est un shōnen manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il est pré-publié depuis septembre 2009 dans le magazine Bessatsu Shōnen Magazine de l’éditeur Kōdansha, et trente-deux tomes sont sortis en septembre 2020. La version française est publiée par Pika Édition dans la collection seinen depuis juin 2013. Une adaptation en série télévisée d’animation voit le jour en 2013 qui comportera au total 4 saisons.

La série est un succès commercial à l’échelle mondiale, avec un tirage total s’élevant à plus de 100 millions d’exemplaires en décembre 2019. L’adaptation en anime a notamment permis une large popularisation de l’œuvre à l’international. L’accueil critique est également positif, de par l’atmosphère et le développement du récit, récompensé par de nombreux prix prestigieux, bien que le thème de la série soit sujet à controverse dans certains pays.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore l’animé ou le manga, l’histoire tourne autour du personnage d’Eren Jäger dans un monde où l’humanité vit entourée d’immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques, les Titans. Le récit raconte le combat mené par l’humanité pour reconquérir son territoire, en éclaircissant les mystères liés à l’apparition des Titans.

Regarder l’Attaque Des Titans Saison 4 en streaming

En France, l’ultime saison de L’Attaque des Titans débarque ce dimanche en exclusivité et sera à suivre chaque semaine en simulcast sur la plateforme spécialisée Wakanim.