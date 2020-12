Appflix : une application qui propose un catalogue de contenu numérique

Télécharger gratuitement Appflix, une application qui vous laisse choisir des films et émissions de télé à partir d’une énorme bibliothèque.

Appflix est une application 100% gratuite pour obtenir des informations sur les films et les séries TV sur votre appareil Android. Cette application comprend un large catalogue de titres, des films classiques aux dernières sorties. Organisé en catégories et visuellement très agréable à utiliser, le service AppFlix a également section Favoris pour enregistrer vos séries et films préférés. Vous pouvez visiter le site Web AppFlix pour plus d’informations.

Utiliser Appflix est vraiment facile : lorsque vous ouvrez l’application, vous verrez une liste qui inclut les films les plus récemment ajoutés (généralement ils sont aussi les dernières sorties dans les cinémas). Vous n’avez qu’à choisir le film que vous voulez regarder et vous verrez une fenêtre qui liste les différentes langues et qualités d’image disponibles. Cliquez sur les options que vous préférez et décidez si vous voulez regarder le film en ligne ou le télécharger.

Avant d’installer AppFlix APK sur votre appareil Android, veuillez vous assurer que vous avez Autorisé les « Sources inconnues » sur votre terminal. Si vous ne savez pas comment autoriser les sources inconnues, suivez les étapes ci-dessous pour autoriser les « Sources inconnues » sur votre Android. Boîte boîte:

Depuis l’écran d’accueil de votre appareil Android, allez dans Paramètres> Plus de paramètres> Sécurité et vous y trouverez une option «Sources inconnues», vous devez maintenant cliquer dessus pour l’activer et activer les sources inconnues sur votre Android Box.

Vous pouvez installer AppFlix APK à partir de la boutique Android Up To Down.