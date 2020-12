Alice in Borderland : regarder la saison 1 en streaming

Comment regarder en streaming la saison 1 de la série japonaise Alice in Borderland sur internet ? Voici la réponse.

Alice in Borderland est le nouveau succès de la plateforme Netflix en cette période hivernale. Sortie le 10 décembre, cette série japonaise, qui est une adaptation du manga éponyme, s’est classée dans le Top 10 des programmes les plus vus de la plateforme dans de nombreux pays.

L’histoire suit Ryôhei Alice, un lycéen qui n’apprécie pas le monde dans lequel il vit. Avec ses amis Daikichi Karube et Chôta Segawa, ils s’imaginent vivre dans un monde post-apocalyptique pour échapper à la société actuelle. Un soir, en attendant le premier train, ils assistent à un feu d’artifice et se retrouvent transportés dans le monde parallèle de Borderland. En explorant ce monde différent qu’ils espéraient tant, ils se retrouvent coincés dans un jeu cruel. Et ils sont contraints d’y participer afin de pouvoir rester en vie…

Sachez que le 24 décembre, Netflix a décidé de confirmer les suspicions qui prévoyaient la mise en chantier d’une saison 2.

Regarder Alice in Borderland Saison 1 en streaming

La série télévisée produite par Netflix en prise de vue réelle compte huit épisodes. Elle est réalisée par Shinsuke Satō et disponible sur la plateforme de streaming depuis le 10 décembre 2020. Si vous n’êtes pas abonnés à Netflix, l’autre possibilité pour voir la série sans payer est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».