Adobe a publié la dernière mise à jour pour Flash Player

Alors que sa fin est prévue pour le 31 décembre prochain , Adobe Flash Player reçoit son ultime mise à jour.

Adobe cessera de prendre en charge Flash Player après le 31 décembre 2020 et commencera activement à empêcher le contenu de s’exécuter dans Flash Player à partir du 12 janvier 2021. En tant que tel, la société «recommande vivement» à tous les utilisateurs de désinstaller immédiatement Flash Player pour protéger leurs systèmes .

Adobe a publié cette semaine la dernière mise à jour prévue pour Flash Player dans toutes les régions, à l’exception de la Chine continentale.

Dans une déclaration d’adieu accompagnant le communiqué, Adobe a remercié les clients et les développeurs qui ont utilisé et créé du contenu avec Flash au cours des deux dernières décennies. «Nous sommes fiers que Flash ait joué un rôle crucial dans l’évolution du contenu Web à travers l’animation, l’interactivité, l’audio et la vidéo», a déclaré l’équipe, ajoutant qu’elle était ravie d’aider à diriger la prochaine génération d’expériences numériques.

Il semble un peu inhabituel de publier une mise à jour, seulement pour demander aux gens de désinstaller Flash Player dans le même temps.

Adobe prévoyait de mettre Flash à l’arrêt depuis quelques années maintenant et aurait sans doute pu le faire encore plus tôt. La plate-forme logicielle a commencé à tomber en disgrâce au milieu des années 2000 et est sur une trajectoire descendante depuis lors que des alternatives comme HTML5 gagnaient du terrain.

Heureusement, Internet Archive s’efforce de préserver certains des meilleurs contenus Flash afin qu’ils ne soient pas perdus pour toujours. À ce jour, plus de 2 000 supports Flash ont été ajoutés à la célèbre archive.