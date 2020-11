Windows 10 : Microsoft affiche des publicités aux utilisateurs pour son navigateur Edge

Windows 10 affiche des publicités concernant le navigateur Microsoft Edge en plein écran auprès des utilisateurs.

Microsoft n’est pas étranger au monde des publicités lancinantes, le pire exemple étant la campagne de mise à niveau de Windows 10. C’était il y a quelques années, mais le tollé du public à l’époque n’a pas refroidi l’amour de la société de Redmond pour les publicités intrusives. Cette fois, c’est Microsoft Edge qui est affiché aux utilisateurs.

Comme indiqué par Windows Latest, Microsoft teste les publicités dans les versions de production Windows 10. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les tests consistent à montrer deux versions d’un actif marketing ou d’une page Web à un groupe et à comparer la différence de performances.

Les pubs pleine page apparaissent via l’expérience « out of box » (OOBE) lorsque les utilisateurs configurent un nouvel appareil Windows 10. Ils sont également affichés après chaque mise à jour du système et lorsque vous cliquez sur une nouvelle bannière publicitaire dans les paramètres.

Microsoft essaie d’attirer plus de gens sur son navigateur Edge alimenté par Chromium, et cela semble fonctionner. Edge a dépassé Firefox en tant que deuxième navigateur de bureau / ordinateur portable le plus populaire plus tôt cette année, bien que sa part de marché de 7,75% reste loin derrière celle de 69,28% de Chrome.

Les annonces apparaîtront lorsque Chrome ou Firefox est défini comme navigateur par défaut. Les publicités OOBE se vantent: « Obtenez des performances, une confidentialité et une productivité de classe mondiale en naviguant avec le dernier Microsoft Edge, le meilleur navigateur pour Windows 10. »

L’option «Utiliser les paramètres de navigateur recommandés par Microsoft» fera d’Edge le navigateur par défaut et l’épinglera sur le bureau et la barre des tâches. Vous pouvez toujours cliquer sur l’option pour conserver vos paramètres actuels, bien sûr, et vous pouvez ignorer le processus, mais cela ne fera que ramener l’annonce à l’avenir.

Les pubs étant actuellement testées, il est toujours possible que Microsoft écoute ce qui sera sans aucun doute des commentaires négatifs et rendra les publicités moins ennuyeuses.