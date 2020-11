Titanic : regarder le film en streaming VF

Comment regarder en streaming le film catastrophe Titanic en Français sur internet ? Voici la réponse.

Hier soir, TF1 a diffusé le film catastrophe épique Titanic, écrit, produit et réalisé par James Cameron, et sorti en 1997 aux USA et l’année suivante en France. Le film est basé sur le récit du naufrage du RMS Titanic et met en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

Pour ceux qui n’ont jamais vu le film, il raconte l’histoire de deux jeunes passagers du paquebot Titanic en avril 1912. L’un, Rose, est une passagère de première classe qui tente de se suicider pour se libérer des contraintes imposées par son entourage, et le second, Jack, est un vagabond embarqué à la dernière minute en troisième classe pour retourner aux États-Unis. Ils se rencontrent par hasard lors de la tentative de suicide de Rose et vivent une histoire d’amour vite troublée par le naufrage du navire.

Le film devient un culte à travers le monde et reste pendant une période record de douze ans le plus grand succès de l’histoire du cinéma au box office mondial, avec des recettes estimées à 1,8 milliard de dollars dans le monde entier. Il tient ce record pendant plus d’une décennie, jusqu’en 2010, lorsque le même réalisateur James Cameron le dépasse avec Avatar.

Les fans du film ou ceux qui veulent découvrir Titanic peuvent retrouver le long métrage sur les plateformes de VOD telles que Youtube, Googe Play et Amazon Prime.