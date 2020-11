TikTok Video Downloader : télécharger facilement les vidéos

Le téléchargement de vidéos TikTok est assez facile, cependant, si vous les voulez sans filigrane, utiliser un Video Downloader est recommandé.

TikTok est la dernière plateforme sociale virale où tout le monde a littéralement une chance de profiter de ses 60 secondes de gloire. TikTok, qui est l’une des applications les plus téléchargées sur iOS et Android, permet aux gens de créer des vidéos et de les publier sur l’application. Celle-ci dispose d’outils d’édition avancés dans une interface assez simple, il est donc possible de tout faire, des simples vidéos de synchronisation labiale de dialogues de films aux clips qui vous rendent wow. L’une des questions que beaucoup de gens se posent est de savoir comment télécharger des vidéos TikTok sans filigrane. Désormais, TikTok vous permet de télécharger des vidéos, mais celles-ci ont un grand filigrane qui continue de se déplacer, ce qui peut être ennuyeux.

Il existe de nombreuses raisons de vouloir télécharger des vidéos TikTok. Ces vidéos sont parfois drôles, parfois « cringy », mais regarder ces vidéos est définitivement addictif. Plusieurs fois, nous avons vu beaucoup de vidéos intéressantes les unes après les autres sur TikTok, mais il a fallu beaucoup de temps pour les retrouver car la fonction de recherche de TikTok n’est pas la meilleure. Souvent, les gens n’ont tout simplement pas de connexion Internet stable, il est donc logique de télécharger des vidéos TikTok et de les enregistrer sur votre téléphone.

Avant de dire comment vous pouvez télécharger des vidéos TikTok, notez que pour télécharger n’importe quelle vidéo TikTok, le compte respectif doit être public et ils doivent également avoir activé le paramètre permettant aux autres de télécharger leurs vidéos.

Télécharger facilement les vidéos TikTok

Cette méthode vous permet de télécharger des vidéos TikTok sur iPhone et Android. Pour ce faire, procédez comme suit:

Ouvrez TikTok sur votre téléphone et sélectionnez la vidéo que vous souhaitez télécharger. Appuyez sur l’icône de partage et sélectionnez Enregistrer la vidéo. Cela enregistrera automatiquement la vidéo sur le stockage local de votre téléphone.

Le téléchargement de vidéos de cette façon laissera un énorme filigrane sur elles.

Comment télécharger des vidéos TikTok sans filigrane

Le filigrane TikTok est parfois un énorme désagrément car il cache des parties du cadre. Lorsque vous voulez simplement regarder ces vidéos sur votre téléphone, ce filigrane devient très vite ennuyeux. Il existe des moyens de télécharger des vidéos sans filigrane, mais rappelez-vous que si vous utilisez ces méthodes, veuillez créditer les créateurs originaux de la vidéo au cas où vous partageriez ces vidéos n’importe où. Il existe plusieurs sites Web qui vous permettent de télécharger des vidéos TikTok sans filigrane. Nous avons répertorié les plus fiables d’entre eux dans les étapes ci-dessous, mais notez que tous ces sites sont un peu bogués, donc si vous ne parvenez pas à télécharger à partir de l’un de ces sites, vous pouvez essayer une alternative répertoriée ci-dessous ou réessayez plus tard. Pour télécharger une vidéo sans filigrane, nous vous suggérons également de ne pas utiliser d’applications tierces en raison du risque que ces applications présentent pour la sécurité de votre smartphone et votre vie privée. Cela dit, suivez ces étapes pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane.

Ouvrez TikTok sur votre téléphone ou ordinateur et sélectionnez la vidéo que vous souhaitez télécharger. Sur votre téléphone, appuyez sur le bouton de partage et appuyez sur Copier le lien. De même, si vous utilisez un ordinateur, ouvrez la vidéo que vous souhaitez télécharger et copiez le lien depuis la barre d’adresse. Visitez www.musicallydown.com et collez le lien vidéo dans la zone de recherche> laissez le paramètre Activer « Vidéo with watermark » décoché> cliquez sur Download. Sur l’écran suivant, sélectionnez Télécharger mp4 maintenant, puis sélectionnez Download vidéo now sur l’écran suivant. Vous pouvez également visiter downloadtiktokvideos.com sur votre téléphone ou ordinateur pour télécharger une vidéo. Collez simplement le lien dans le champ de recherche et appuyez sur le bouton de téléchargement vert pour continuer. Sur l’écran suivant, sélectionnez Download mp4> attendez 15 secondes> sélectionnez Download file. Cela enregistrera localement la vidéo TikTok sur le stockage local de votre téléphone ou de votre ordinateur. Si les deux premiers sites Web ne fonctionnent pas, vous pouvez également visiter www.ttdownloader.com et coller le lien vidéo dans la zone de recherche et cliquer sur le bouton Get video. Parmi les options ci-dessous, choisissez celle qui dit, Pas de filigrane. Maintenant, sélectionnez Télécharger la vidéo. Voilà, votre vidéo sera téléchargée localement sur votre appareil.