Télécharger Aptoide, le store alternatif pour Android

Comment télécharger et installer Aptoide, la boutique d’applications et de jeux alternative pour les smartphones et tablettes Android.

Vous voulez savoir qu’est-ce que l’Aptoide App Store ? Quand quelqu’un pense à une alternative à Google Play Store, la première chose qui sonne dans leur esprit est Aptoide. Actuellement, à sa 8e version, ce Play Store alternatif a été initialement lancé le 17 novembre 2009. Début 2017, Aptoide a plus de 900 000 applications disponibles.

Pourquoi Google Play Alternative?

Parfois, vous ne trouvez pas l’application que vous recherchez dans Google Play Store. Certaines applications peuvent être premium. Vous pouvez trouver la même application gratuitement dans d’autres magasins d’applications. Certaines applications peuvent afficher de nombreuses publicités. Le même type d’application provenant d’autres magasins d’applications peut afficher moins d’applications.

Qu’est-ce que l’Aptoide App Store?

Aptoide est une autre boutique d’applications tout comme Google Play Store. Elle vous permet de télécharger gratuitement certaines applications qui coûtent de l’argent sur le Play Store. Ces applications gratuites ne sont pas publiées par les développeurs d’origine, mais par quelqu’un d’autre qui a payé pour l’application d’origine ou l’a obtenue ailleurs et l’a téléchargée sur Aptoide. Cela nous amène à notre deuxième fonctionnalité, tout le monde peut télécharger n’importe quelle application sur Aptoide gratuitement, contrairement au Play Store qui fait payer la création d’un compte développeur uniquement après quoi vous pouvez commencer à télécharger des applications.

Lorsque vous téléchargez une application à l’aide de Google Play Store, l’application est directement installée sur votre téléphone contrairement à Aptoide qui ne télécharge que l’APK et vous devez l’installer. Aptoide dispose également d’une interface utilisateur conviviale et permet aux développeurs de monétiser et de promouvoir leurs applications. Une autre fonctionnalité étonnante qu’offre Aptoide est que vous pouvez à tout moment, rétrograder la version de votre application si vous souhaitez récupérer une fonctionnalité ou si la nouvelle version est trop boguée pour votre appareil. Vous pouvez également voir un badge vérifié sur les applications authentiques et exemptes de logiciels malveillants, car Aptoide étant un marché gratuit, il existe de nombreuses applications frauduleuses.

Les inconvénients

Aptoide est un marketplace gratuit et open source, tout le monde peut littéralement venir télécharger une application, ce qui la rend vulnérable aux applications illégales. Oui, vous avez bien lu Aptoide contient de nombreuses applications illégales qu’il est conseillé de ne pas télécharger. En parlant d’applications illégales, il a également de mauvaises (si vous l’appelez ainsi) des applications qui ne sont pas illégales et ici je parle d’applications pour adultes, encore une fois comme ce marché est gratuit pour tout le monde, il contient également des applications pour adultes qui ne peuvent pas être trouvées beaucoup d’autres plateformes.

Bien qu’il existe un mode pour bloquer le contenu pour adultes dans les paramètres, il est préférable de garder Aptoide loin des plus jeunes. Maintenant que nous avons fini de parler d’applications illégales et pour adultes, les « mauvaises » applications ne s’arrêtent pas ici, Aptoide a également beaucoup d’applications chargées de logiciels malveillants qui peuvent apporter des publicités indésirables ou causer tout autre dommage à votre appareil, alors assurez-vous pour télécharger uniquement les applications vérifiées.

Comment télécharger et installer Aptoide sur Android ou iPhone ?

Pour pouvoir profiter de la boutique Aptoide, il faut se rendre sur le site officiel depuis votre smartphone. Il faudra ensuite télécharger le store au format APK et l’installer sur votre appareil Android ou iOS.