Netflix va tester un nouveau service de diffusion de ses programmes en continu en France

En France, Netflix teste actuellement un nouveau service de diffusion similaire à ce que propose la télévision.

Netflix teste une chaîne de contenu linéaire programmée en France. La chaîne, appelée Netflix Direct, sera disponible pour les abonnés du service de streaming américain et fournira le contenu de son catalogue de streaming existant dans un format linéaire, tout comme le font les chaînes de télévision classique.

« Peut-être que vous n’êtes pas d’humeur à décider, ou vous êtes nouveau et vous cherchez votre chemin, ou vous voulez simplement être surpris par quelque chose de nouveau et de différent », a déclaré Netflix dans un communiqué annonçant le nouveau service. Elle a choisi la France pour le lancement de Netflix Direct parce que la télévision traditionnelle y est «extrêmement populaire», et les gens «veulent juste une expérience« en retrait »où ils n’ont pas à choisir des émissions», a déclaré la société.

Netflix Direct a été déployé dans certaines régions de France le 5 novembre et s’étendra à d’autres régions du pays le mois prochain. Selon Variety, Netflix compte environ 9 millions d’abonnés en France.

Netflix a testé d’autres alternatives à ses offres de streaming standard, en lançant un bouton «Shuffle» en août pour permettre aux utilisateurs de faire défiler de manière aléatoire des programmes recommandés. Avec Netflix Direct, tous les téléspectateurs de la chaîne regarderont la même programmation en même temps.

Le géant du streaming a vu une forte augmentation de son activité au début de la pandémie de coronavirus; au cours des deux premiers trimestres de 2020, il a ajouté 26 millions d’abonnés, presque autant qu’il en a ajouté pour l’ensemble de 2019.

Pour l’instant, la nouvelle fonction est limitée à certains comptes, mais elle devrait s’ouvrir à tous les utilisateurs français début décembre. “Cependant, contrairement au service de streaming, qui est disponible sur les box grâce aux accords conclus avec les sociétés de télécoms françaises, par exemple Canal +, Orange et SFR, cette chaîne ne sera accessible que dans la version pour ordinateur.”